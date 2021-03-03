ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Venezüellalı muhalif Guaido'ya 'desteği sürdürme' sözü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Juan Guaido ile görüştü. Görüşme sonrası yayınlanan açıklamada Blinken'in, Washington'un muhalefete desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirttiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Antony Blinken ile Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Juan Guaido arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Price, açıklamasında Blinken'in görüşmede, Venezüella'da 'özgür ve adil seçimler yoluyla demokrasiye dönüşün önemini vurguladığını' kaydetti.

Açıklamada, Blinken'in 'barışçıl ve demokratik bir geçiş için' çok taraflı baskıyı artırma yönünde Avrupa Birliği (AB), Lima Grubu, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Uluslararası Temas Grubu da dahil olmak üzere benzer fikirdeki müttefiklerle ortak çalışmaya dönük çabaları anlattığı belirtildi.

Blinken ile Guaido'nun, ülkedeki acil insani ihtiyaçları tartıştığı ifade edilen açıklamada, Blinken'in 'muhalefetin çabalarını takdir ettiği' ve ABD'nin desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu belirttiği aktarıldı.

.@SecBlinken spoke today with Venezuelan Interim President @jguaido to reaffirm U.S. support for a peaceful democratic solution in Venezuela. https://t.co/2T084vjkOe — Ned Price (@StateDeptSpox) March 3, 2021

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