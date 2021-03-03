Elon Musk, SpaceX'in bulunduğu köyü büyütüp ismini 'Starbase' yapmak istiyor

Elon Musk, SpaceX'in 'Starship' roketlerini geliştirdiği Teksas'taki Boca Chica Village'ın adını 'Starbase' olarak değiştirilmesini önerdi. Musk ayrıca, 'Starbase'in mevcut bölgeden çok daha büyük bir alanı kapsayacağını söyledi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin 2014 yılından bu yana 'Starship' roketlerini geliştirdiği ve denemelerini yaptığı Teksas Boca Chica'da 'Starbase' isimli yeni bir şehir kurmak istediğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Musk, "Teksas'ta Starbase şehrini oluşturması, oradan Mars'a, ve dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

​Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr. da, konuyla ilgili Insider'a yaptığı açıklamada şirket tarafından 'Starbase' şehri için resmen başvuru yapıldığını söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elon Musk'ın Boca Chica Köyü'nü 'Starbase Şehri'ne dahil etme talebiyle ilgili olarak SpaceX tarafından resmen temasa geçildi ve bugün erken saatlerde Cameron İlçe Komiserleri Mahkemesi, SpaceX'in çabalarından haberdar edildi. SpaceX ve Elon Musk, bu yolu takip etmek istiyorsa, tüm eyalet yasalarına uymalıdırlar. Cameron County, yürürlükteki yasalara uygun olarak uygun dilekçeleri işleme alacaktır."

Öte yandan SpaceX, bugüne kadarki 'en yüksek itici gücüne sahip fırlatma sistemi' için çalışmalarına devam ediyor. 'Super Heavy' isimli sistem, bugüne kadar inşa edilmiş en güçlü itici roket olacak ve yaklaşık 70 metre yüksekliğe (Starship ile birlikte 120 m.) ve sıvı oksijen ile metan yakıtla doldurulduğunda ise 3500 ton ağırlığa sahip olacak.

Musk'ın 'Starbase' şehri haline getirmek istediği Boca Chica, elektriği olmasına rağmen halka açık bir su sistemine sahip değil.

Ocak ayında Insider ile paylaşılan sızdırılmış bir belgeye göre ise, SpaceX'in Boca Chica tesislerinde 'en fazla beş doğal gaz kuyusu ve gazla çalışan elektrik santralleri kurmayı planladığı' ortaya çıkmıştı.