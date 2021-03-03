Koronavirüs aşısı yaptıran şarkıcı Dolly Parton, Jolene şarkısının sözlerini 'yeniden yazdı'

Koronavirüs tedavisi çabalarına maddi destekte bulunan ve açıklamalarıyla da aşı karşıtlarının karşısında duran ABD'li şarkıcı Parton sonunda aşı yaptırdı. En ünlü şarkılarından Jolene'i de aşıya uyarlayan Parton, "Korkak olmayın ve aşı yaptırın" diye seslendi.

Kovid-19 aşısı olan ünlüler arasına katılan ABD'li country şarkıcısı Dolly Parton, klasikleşmiş şarkısı Jolene'in 'yeni versiyonuyla' herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.

Tennessee eyaletindeki Nashville'de Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Moderna'nın geliştirdiği aşıyı vurulan 75 yaşındaki şarkıcı, işlemden önce Jolene şarkısını söyledi. Halkı teşvik için şarkının 'Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man' ('Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, yalvarırım, ne olur erkeğimi elimden alma) şeklindeki sözlerini 'Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate' (Aşı, aşı, aşı, aşı, yalvarırım, ne olur tereddüt etme) olarak değiştirdi.

Üniversiten paylaşılan videoda aşı olmak için 'bir süredir beklediğini' söyleyen Grammy ödüllü Porton, herkesi aşı olmaya teşvik etmek istediğini söyleyip "Korkaklara sesleniyorum: Bu kadar korkak tavuk olmayın. Gidip aşı olun" dedi.

Singer Dolly Parton has been inoculated with the Covid-19 vaccine from Moderna that she helped to fund - reworking the lyrics to her song Jolene while receiving the jab | Read more: https://t.co/L4KnNEfIX5 pic.twitter.com/iJHn4kRgUH — RTÉ News (@rtenews) March 3, 2021

​Parton, Kovid-19'a karşı koruma oranı yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanan Moderna aşısının geliştirilme sürecinde aşıyı yaptırdığı merkeze 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Kovid-19 aşısı olan diğer ünlüler arasında İngiliz doğa tarihçisi Sir David Attenborough, oyuncu Jane Fonda, oyuncu Sir Ian McKellen, eski politikacı ve oyuncu Arnold Schwarzenegger ve sanatçı Sir Elton John var.