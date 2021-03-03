Kullandığı iPhone X cebinde patlayınca Apple'a dava açtı

ABD Melbourne'de yaşayan Robert de Rose isimli bilim insanı, cebindeki iPhone X marka telefonu patlayınca, Apple'a dava açtı. De Nose, önce Apple'a başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığını belirtti.

Melbourne'de yaşayan bilim insanı De Rose, masada otururken cebinde bulunan ve kendisine ait olan iPhone X marka telefonun patladığını belirtti.

iPhone X exploded right in the pocket, and Apple Watch – on the user’s hand https://t.co/fQVO3kQXMo — Gadget Tendency (@Gadget_Tendency) March 3, 2021

​De Rose, önce Apple'a başvurdu. Apple'a yaptığı başvuruların işe yaramadığını gören bilim insanı, konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.

De Rose, telefonun patlamasının ardından her yerinin kül olduğunu ve cildinin önemli ölçüde yandığını ve soyulmaya başladığını söyledi.

Sorunu doğrudan Apple'a bildirmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını bildiren bilim insanı, konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve tazminatını almak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde de bir kişi, Apple Watch marka akıllı saatinin yandığını belirterek Apple'a dava açmıştı.

Bir Apple sözcüsü ise 'müşteri güvenliğinin son derece ciddiye aldındığını' söyleyerek her iki olayın da araştırıldığını belirtti.