ABD'nin Güney Karolina eyaletinde 'kurşuna dizme' idam yöntemleri arasına eklendi

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde mahkumların kurşuna dizilerek infaz edilmesini öngören yasa tasarısı, senatodan oy çoğunluğuyla geçti.

Kurşuna dizerek infaz, zehirli iğne ile infazının yapılamaması durumunda elektrikli sandalyeye alternatif olarak idam yöntemleri arasına eklendi.

Güney Karolina'da mahkumların zehirli iğne ile elektrikli sandalye gibi idam yöntemleri arasında seçim hakları bulunurken, mahkumların zehirli iğneyle infazın mümkün olmadığı durumlarda bu yöntemi tercih ederek idamları erteletmeye çalıştığı belirtiliyor.

Vali Henry McMaster, temyiz hakları dolan ve idam cezaları onaylanan mahkumların infazlarının geciktiği gerekçesiyle senatoya idam yöntemlerinin artırılması çağrısında bulunmuştu.