ABD, Türkiye dahil 18 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alüminyum alaşım levha ithalatına damping veya sübvansiyon uygulandığı gerekçesiyle ek gümrük vergisi getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan en fazla anti damping vergisi %242.8 ile Almanya'dan yapılan ithalatlara getirilirken, Bahreyn'e ise %4.83'lük vergi getirildi.

Söz konusu ülkelerin aluminyum levha ithalatında damping veya sübvansiyon uygulayıp uygulamadığı hakkındaki inceleme geçen yıl Mart'ta bir önceki ABD yönetimi döneminde başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı karar inceleme sonunda alınan nihai karar niteliğini taşıyor.

Alüminyum alaşım levhası binaların ön cephelerinde, tırların römorklarında ve sokak işaret levhalarında kullanılan yassı haddelenmiş bir ürün.

Türkiye'den ithal alüminyum levhaya azami %4.34 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı alındı.

ABD'ye en çok alüminyum levhası ihracatı yapan ülke olan Almanya'ya %49.4 ile %242.8 arasında değişen anti damping vergisi getirildi. Almanya'nın 2019 yılında ABD'ye yaptığı alüminyum ihracatı 286.6 milyon dolar değerindeydi.

Bahreyn ise 241.2 milyon dolarlık alüminyum levhası satışıyla ABD'ye en çok alüminyum ihraç eden ikinci ülke konumunda. Bahreyn'e %4.83 oranında anti damping vergisi getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Ticaret Yönetimi yayımladığı bir dökümanda şu ülkeler için anti damping ve anti sübvansiyon vergi oranlarını listeledi: Türkiye, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, Oman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan.

Getirilen gümrük vergileri, Trump yönetimi zamanında ulusal güvenlik yasası kapsamında alüminyum ithalatının çoğuna getirilmiş olan %10'luk ABD gümrük vergilerine ilave olacak.