ABD'de Rocket Companies hisseleri fırladı: Reddit spekülasyonu ihtimali üzerinde duruluyor

Rocket Companies firmasının ABD borsasındaki hisselerinde yüzde 70'lik bir artış gözlemlendi. Görünürde bir sebep olmamasına rağmen gerçekleşen artış, uzmanlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Reddit'te bulunan 'WallStreetBet' isimli sohbet odasının bu artışa sebep olabileceği düşünülüyor.

ABD borsası Wall Street'te ev kredisi sunan Rocket Companies (RKT), dün yüzde 70'lik bir artışla günü kapattı. Mevcut hisselerin yaklaşık yüzde 40'ının açık bir şekilde satışa sunulduğu ve ABD'li şirketlerin bulunduğu listede üst sıralara tırmandığı belirtildi.

Rocket Companies stock soars 70% on speculative trading, mirroring GameStop rally https://t.co/ZpXViail02 via @tompor — Richard Burr (@RichardBurr_DN) March 2, 2021

Görünürde bir sebep yokken Rocket Companies'e olan bu ilgi uzmanları ve ekonomistleri de şaşırtmış durumda.

Ayrıca bu artışın spekülatif olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Reddit'ten katılan 'günlük işlemcilerin' hisseleri olağan dışı bir şekilde yükselttiği tahmin ediliyor. Reddit'te bulunan 'WallStreetBet' isimli sohbet odasının bu artışa sebep olabileceği düşünülüyor. Sohbet odasında dün yapılan paylaşımlarda, Rocket Companies'e yatırımın konuşulduğu ve firmanın bir hayli övüldüğü görüldü.

Milyarderler Endeksi listesinde bir gün içindeki en büyük yükseliş

Hisselerdeki bu hareketlilik sonrası şirket sahibi Dan Gilbert bir günde 25 milyar dolar kazandı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 19 basamak yükselerek 64.1 milyar dolar ile 16. sıraya yükseldi. Bu yükseliş dokuz yıldır yapılan Milyarderler Endeksi listesinde bir gün içindeki en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti.