Dr. Seuss'un 6 kitabı 'ırkçı görseller' nedeniyle artık yayımlanmayacak

Dr. Seuss'a ait 6 kitabın 'insanları yanlış bir şekilde betimlediği' gerekçesiyle artık yayımlanmamasına karar verildi.

Dr Seuss trending for being bad but these were good pic.twitter.com/xYucKOOLkl — weenie man (@boogeyymann) March 3, 2021

​Kararın, detaylı bir inceleme ile eğitimcilere danışıldıktan sonra alındığını ifade eden Dr. Seuss Enterprises tarafından yapılan açıklamada, "Bu kitapların satışının durdurulması, tüm göresellerin detaylı bir şekilde incelenmesinin akabinde alınmıştır. Dr. Seuss Enterprises'ın tüm bireyleri, toplumları ve aileleri temsil etmesi için verdiğimiz sözü tutmak zorundayız." dendi.

Ayrıca kararın Dr. Seuss'un doğum günü olan 2 Mart'ta alınması tartışma yarattı. Karara karşı yazarın bazı okuyucuları, Dr. Seuss'un kesinlikle ırkçı ve anti-semitik olmadığını hatta 2. Dünya Savaşı sıralarında Nazi iktidarını hedef alan çizimler yaptığını ifade etti.

Artık yayımlanmamasına karar verilen kitaplar ise şunlar:

'And to Think That I Saw It on Mulberry Street' 'If I Ran the Zoo' 'The Cat's Quizzer' 'Scrambled Eggs Super!' 'On Beyond Zebra!' 'McElligot's Pool'

Dr. Seuss olarak bilinen Theodor Seuss Geisel,1904 yılında Massachusetts'te dünyaya geldi. Aynı zamanda bir karikatürist de olan Dr. Seuss, 1991 yılında hayatını kaybetti. Yazarın Türkçeye de çevrilen 'Loraks', 'Şapkalı Kedi've 'Yeşil Yumurta ve Salam' gibi klasik çocuk kitapları, en çok bilinen eserleri arasında.