Pentagon: ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırı, henüz gözle görülür bir etki oluşturmadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ordusunun Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında henüz gözle görülür bir etkisini görmediklerini ancak en nihayetinde koyulan hedeflere ulaşılmasını sağlayacağını beklediklerini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Kirby'e basın toplantısında ABD ordusunun geçen hafta Suriye'de düzenlediği hava saldırısının milis güçler üzerinde onların hareket kabiliyeti ve oluşturdukları tehdit üzerinde bir etkisi olup olmadığı soruldu.

Kirby, "Henüz gözle görülür bir etkisini görmedik ve elbette istihbaratla ilgili hususlar hakkında konuşmayacağım. Eklemek istediğim tek şey, geçen hafta söylediğim gibi bu saldırı sonucu elde etmeyi umduğumuz şeylerden biri, milis grupları vatandaşlarımıza, tesislerimize, Iraklı partnerlerimize yönelik daha fazla saldırı düzenlemekten caydırmaktı. Bu etkinin görüleceğini umuyoruz" yanıtını verdi.

Saldırının ardından milis grupların ABD vatandaşlarına saldırı düzenlemediğini de belirten Kirby, durumun böyle kalmasını umduklarını ekledi.

Kirby, geçen hafta ABD güçlerinin Suriye'nin El Bukemal sınır şehrinde düzenlediği saldırıda 'İran destekli milislere ait' olduğunu öne sürdüğü 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini bildirmişti.

Kirby, saldırının ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini söylemiş ve "Bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti" ifadelerini kullanmıştı.