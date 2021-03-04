SpaceX'in Mars projesi Starship, deneme uçuşu sonrasında patladı

Spacex şirketinin uzaya insanlı uçuş planında kullanmak üzere çalışmalarına devam ettiği Starship ilk kez yere başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Ancak araç indikten dakikalar sonra patladı.

Spacex'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi SN10 'yüksek irtifa test uçuşu' için fırlatıldı. Prototip kalkıştan 6 dakika 20 saniye sonra yere başarıyla indi.

Bu Starship aracının başarılı olan ilk test uçuşu oldu. Daha önce bu prototipin öncül iki modeli SN8 ve SN9 testlerde başarısız olmuştu.

SN10 da yere indikten 8 dakika sonra patladı. Alev topuna dönen araç metrelerce havaya fırladı. Ardından yere çakıldı.

Ancak roketin manevraları başarıyla gerçekleştirmesi ve makul derecede yumuşak bir iniş yapmayı başarması, önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.