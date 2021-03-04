Eski Cumhuriyetçi aday: 2022'de yola çıkıyoruz, Trump'ı alt edebilecek bir rakip tanımıyorum

Eski Cumhuriyetçi adayı Evanjelik Papaz Mark Burns, Donald Trump'ın Muhafazakar Parti üyeleri arasında hala büyük bir destek gördüğünü ve aday olması halinde kendisini alt edecek bir rakip tanımadığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Orlando'daki konuşması sırasında, bir kez daha 2020 başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü ve yeniden aday olabileceği imasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Güney Carolina 4. Kongre bölge eski Cumhuriyetçi adayı Evanjelik Papaz Mark Burns, Donald Trump'ın Muhafazakar Parti üyeleri arasında hala büyük bir destek gördüğünü ve bu durumun 2024 başkanlık seçimlerinde başarılı olma ihtiamlinin oldukça sağlam olduğunu söyledi.

'2022'de Temsilciler Meclisi'ni geri almak için yola çıkıyoruz'

Sputnik'e konuşan Burns'un açıklamaları şu şekilde:

Her şeyden önce, anketlere göre oyların yüzde 6 ila 8'inden fazlasının Trump'a gittiği açık. Ardından ise Florida Eyaletinin valisi Ron DeSantis geliyor. Ancak Muhafazakar Parti'nin 2024'teki adayına verdiği ezici destek hala Donald Trump için geçerli. 2022'de Temsilciler Meclisi'ni almak için yola çıkıyoruz. Ve Donald Trump hala Cumhuriyetçi Parti'nin lideri. Ona karşı gerçek bir rakip görmüyorum. Tabii ki, bundan dört yıl sonra çok şey olabilir. Ancak şu an itibariyle, Donald Trump'ı alt edebilecek bir rakip tanımıyorum.

Sadece son ankete göre, Cumhuriyetçi üssün yüzde 72 ila yüzde 82'si, 2024'te Donald Trump'ı destekleyecek. Ayrıca, ankete katılanların 50'sinden fazlasının üçüncü bir parti kurduğunda buraya geçebileceklerini belirtiyorlar. Bunun Amerika'da muhafazakarlar olarak yapmaya çalıştığımız şeye zarar vereceğini ve muhafazakar gündemimizi partiyi bölerek zorlayacağını düşünüyorum. Ancak Donald Trump'ın çok fazla ağırlığı olduğu çok açık, öyle ki Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ın söylediklerini gerçekten dinlemesi gerekiyor, ancak Trump 3. bir parti kurmayacağını, aday olursa da bunun Cumhuriyetçi Parti bayrağı altında olacağını açıkla söyledi.

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