Striptiz kulübü, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle belediye başkanına dava açtı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinin Belediye Başkanı Brandon Scott'a, Kovid-19 kısıtlamalarına striptiz kulüplerini dahil ettiği için dava açıldı. Striptiz kulübünün açtığı davada 'ifade özgürlüğü' vurgusu yapıldı.

The Baltimore Sun'ın haberine göre, Baltimore'da bulunan ve TC Entertainment tarafından işletilen Penthouse Kulübü, Demokrat Belediye Başkanı Brandon Scott'a dava açtı.

The owner of Baltimore's Penthouse Club is suing the city and mayor over the continued forced closure of adult entertainment venues, reports @emilyopilo:https://t.co/dJEnfuy3SL — Pamela Wood ☀️ (@pwoodreporter) March 1, 2021

​Striptiz kulüplerinin yetişkinlerin eğlencesi olduğunu belirten kulüp sahipleri, Scott'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle aldığı 'kapatma' kararının 'ifade özgürlüğü'ne aykırı olduğunu belirtti.

Başkanın aldığı kararı protesto edenlerin, "Kulüpleri aç ufaklık" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Belediye Başkanlığı Sözcüsü Stefanie Mavronis, şehrin hukuk departmanının davayı incelediğini söyledi.

Yetişkin eğlence kulüpleri, Başkan Scott tarafından imzalanan kararla kapatılmıştı. 11 Aralık'ta imzalanan karara; bowling salonları, restoranlar, kafeler, paten pistleri ve nargile salonları da dahil edilmişti. İbadethanelere, spor salonlarına ve alışveriş merkezlerine ise yüzde 25 kapasite ile açılma izni verilmişti.