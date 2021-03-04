ABD'de Kovid-19'un ardından atların tedavisi için kullanılan ilaca ilgi arttı: Zehir merkezlerine başvurular yükseldi

ABD'de koronvirüsü tedavi etmek ve önlemek isteyen kişilerin, normalde atlara parazit tedavisi için uygulanan İvermektin isimli ilaca yöneldiği belirtiliyor. Bu nedenle ülkedeki zehir kontrol merkezlerine yapılan başvurularda ciddi bir artış görüldü. Uzmanlar ilacın Kovid-19'dan daha ağır hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

ABC News'in haberine göre, ABD'de son günlerde kendi kendini tedavi etmek isteyen Kovid-19 hastaları İvermektin isimli ilacı kullanmaya başladı.

Haberde, ilacın bazı durumlarda insanlar için az dozlarda kullanılabildiği ancak bazı kişilerin ilacı hayvanlar için hazırlanmış yüksek dozlu versiyonunu veterinerlerden alarak kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıkları belirtildi.

Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Derneği Başkanı Julie Weber, "İnsanlar uygun kanallardan tedaviye ulaşmak yerine binicilik belgesiyle veterinerleri aracılığıyla bu ilacı alıyorlar ve atlar için üretilmiş dozları kullanıyorlar" dedi.

İlacın zehirlenmeye yol açtığını belirten Weber, "Pandemi öncesine kıyasla günde fazladan 40 ila 50 ihbar alıyoruz" diye konuştu.

İvermektin'in Kovid-19'a karşı koruduğuna dair iddialar, salgının başlangıcında Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) tarafından ortaya atılmıştı. FLCCC, çalışmaların ilacın koronavirüse karşı savaşabileceğini gösterdiğini belirten basın toplantıları düzenlemiş ancak halk sağlığı kurumları ve birçok uzman araştırmanın eksik olduğunu belirtmişti.

FDA uyardı

Ulusal Sağlık Enstitüleri de bu ayın başlarında bir bildiri yayımlayarak insanlarda yapılan klinik araştırmalarda ilacın Kovid-19'a karşı etkinliğinin görülmediğini bildirdi. Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Amerikalıları İvermektin kullanmamaları konusunda uyardı.

İlaç geçen nisan ayında Avustralya Melbourne’deki Monash Üniversitesi tarafından araştırılmıştı. Çalışmanın lideri Dr. Kylie Wagstaff, “İnsanlarda kullanabileceğimiz dozajın etkili olup olmayacağını anlamaya ihtiyacımız var – bu bir sonraki adım” demişti.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığının onayıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) koordinasyonunda, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yürütülen "Ağır Seyirli Kovid-19 Hastalarında Tedaviye Ivermektin Eklenmesinin Etkinliğinin ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi" araştırmasının yürütüleceği açıklanmıştı.

Öte yandan, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden yapılan açıklamada da Kovid-19'a karşı temizlik malzemeleri ve dezenfektan kullanımı sebepli zehirlenmelerin de Mart 2020'den bu yana yüzde 20 arttığını bildirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı bir açıklamada vücuda dezenfektan enjekte etmenin koronavirüs hastalarının tedavisine yardımcı olabileceğine dair yanlış tavsiyesi tepkilere neden olmuş ve ABD'deki zehir merkezleri alarma geçmişti.