WSJ: Biden, Suriye'de ikinci saldırı emrini 'çevrede kadın ve çocuklar var' bilgisi üzerine iptal etti

Wall Street Journal'ın haberine göre geçen hafta Suriye'de hava saldırısı emri veren ABD Başkanı Biden, aslında 2 hedefe yönelik saldırı emri verdi ama hedef bölgelerden birinde kadın ve çocukların olması nedeniyle emri iptal etti.

Göreve geldikten sonra Suriye'ye yönelik ilk saldırı emrini geçen hafta veren ABD Başkanı Joe Biden'ın, aslında iki saldırı emri verdiği ancak ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın bölgede kadın ve çocukların bulunduğuna ilişkin kendisini bilgilendirmesi üzerine bu emri iptal ederek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e tek bir hedefi vurma talimatı verdiği aktarıldı.

Wall Street Journal tarafından yayınlanan habere göre, 15 Şubat'ta Irak'taki ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıya cevap olarak düzenlenen operasyon, Pentagon'un verilebilecek yanıtlarla ilgili sunduğu rapor kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Biden'ın ulusal istihbarat direktörlü Avril Haines'in bulunduğu iki gün süren bir toplantıyla planlandı.

Öte yandan, saldırıdan 2 gün sonra ABD yönetimi tarafından İran'a 'gizli bir mesaj' gönderildiği öğrenildi ancak mesajın içeriğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

WSJ'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir yetkili, "İranlıların niyetimizin ne olduğunu bildiklerinden emin olduk" ifadelerini kullandı.

Biden da, saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada İran'ın 'karşılığı olmadan hareket edemeyeceğini' ve 'aldığı kararlar konusunda dikkatli olması gerektiğini' söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise, ABD’nin Suriye’ye hava saldırısını uluslararası hukuk ihlali olarak gördüklerini belirtmişti ve “Amerikan üsleri yasadışı olarak Suriye’de bulunuyor ve orada teröristler eğitiliyor” demişti.