YouTube'dan Trump'a 'hesabı üzerindeki yasağın elbet bir gün kalkacağı' mesajı

Pek çok sosyal medya platformundan kovulan 45. ABD Başkanı'na, YouTube'dan, 'şiddet riski düştüğünde hesabı üzerindeki askıya almanın kaldırılacağı' mesajı geldi.

ABD Başkanlığını Joe Biden'a kaptırmış bulunan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da miting düzenlemesinin ardından taraftarlarının seçim sonuçlarını tescillemek için toplanan Kongre'ye saldırması sonrası pek çok sosyal medya platformundan kovulması konusunda yeni bir açıklama geldi. YouTube CEO'su Susan Wojcicki, şiddet riski düştüğünde Trump'ın hesabını açmayı vaat etti.

YouTube CEO says the platform will lift Trump's suspension when risk of violence drops https://t.co/bSFoxnBaZK — CNBC Tech (@CNBCtech) March 4, 2021

İnternet arama motoru devi Google'ın sahibi olduğu video paylaşma sitesi, 6 Ocak Kongre saldırısından 6 gün sonra, 12 Ocak'ta Trump'ın hesabını askıya almıştı.

Ne zaman kaldırılacağı belirsiz

Dün Washington'da Ulusal Muhafızlar dahil güvenlik güçleri yeni bir aşırı sağcı saldırı ihbarıyla alarma geçmişken, Wojcicki, 'şiddet riski yüksek olduğundan Trump'a getirilen video yükleme yasağının ne zaman kaldırılacağının belirsiz olduğunu' söyledi.

Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunun bir etkinliğinde konuşan YouTube CEO'su, 'Trump'ın kanalının diğer hesaplarla aynı site politikalarına tabi olduğunu, şiddet riskinin azaldığını belirlediklerinde, kanalın askıya alınmasının kaldırılacağını' dile getirdi.

Çeşitli göstergelere bakılacak

'Bunun ne zaman olacağını söylemenin zor olduğunu' belirten CEO, 'şimdiki durumda hala yüksek şiddet riskinin bulunduğunu, şirketin riskin değişip değişmediğini belirlemek için çeşitli göstergelere bakacağını, hükümetin açıklamaları ve uyarıları, kolluk güçlerinin yoğun konuşlanması ve kendi platformlarında takip ettikleri söylemlerin bunlar arasında olduğunu' anlattı.

Ancak Wojcicki, Trump'ın 2 milyonu aşkın aboneli kanalının gelecekte yeniden açılmasını beklediği mesajını verdi.

Twitter ise Trump'ın hesabının kalıcı şekilde askıya alındığını açıklamıştı.

Facebook süresiz askıya alma açıklayarak yasağı kendi bağımsız inceleme kuruluna havale etmiş, kurul karar verene dek askıya almanın geçerli olacağını belirtmişti.