Beyaz Saray Suriye'deki hava saldırılarını 'ABD askeri personelinin nefsi müdafaası' olarak nitelendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suriye-Irak sınırında Erbil'deki saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle Iraklı gruplara düzenlenen hava saldırısını 'deniz aşırı yerlerdeki ABD askerlerinin nefsi müdafaası' olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, Suriye'deki saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere, "Önce Kongre'deki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık" ifadelerini kullandı.

Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı" diye konuştu.

ABD 26 Şubat'ta, Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil, Iraklı grupların sınır kontrol noktasındaki tesislerini hedef almıştı.

Pentagon, bu saldırıların 15 Şubat'taki Erbil Havalimanı'na ve 22 Şubat'taki Bağdat'ın korunaklı bölgesi olan Yeşil Bölge'ye yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.