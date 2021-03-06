Biden, ABD yönetiminin 1979 İslam Devrimi'nden bu yana yürürlükte olan İran 'acil durumunu' uzattı

Biden'ın imzasını taşıyan söz konusu bildiride yer verilen söz konusu 'acil durum' ilanı, 1979'da gerçekleşen İran İslam Devrimi'nden bu yana hali hazırda yürürlükteydi.

Bildiride, "İran Hükümeti'nin hareket ve politikaları, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine olağan dışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu acil durum bildirimi, ABD yönetimine İran ekonomisine yönelik yaptırım getirebilme imkanı veriyor.