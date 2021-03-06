ABD Senatosu 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini onayladı

ABD Senatosu 1.9 trilyon dolarlık bir Kovid-19 yardım paketini 49'a karşı 50 evet oyuyla onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'in ülkenin ekonomisini canlandıracağını belirttiği 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketini onayladı.

49'a karşı 50 oyla kabul edilen tasarı, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsliciler Meclisi'ne gönderilecek.

Tasarının Temsliciler Meclisi'nde kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

An exhausted Senate narrowly approved a $1.9 trillion COVID-19 relief bill as President Biden and his Democratic allies notched a victory they called crucial for hoisting the country out of the pandemic and economic doldrums. The vote was 50-49. https://t.co/nObp8UxGZD — The Associated Press (@AP) March 6, 2021

Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle rekor kırdı.

Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor.