Kayıt
12:09 08 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Harry- Meghan Markle

    Harry- Meghan Markle röportajından: Doğacak çocuğumun ten renginin ne kadar koyu olacağına dair endişeler vardı

    © AFP 2021 / JOE PUGLIESE
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043976687_0:0:2729:1536_1200x675_80_0_0_994636b008fd4e807a25364f329946a7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202103081043976545-harry--meghan-markle-roportajindan-dogacak-cocugumun-ten-renginin-ne-kadar-koyu-olacagina-dair/

    İngiltere Kraliyet Ailesi'ni arkalarında bırakıp ABD'ye yerleşen Harry- Meghan Markle çifti, Oprah Winfrey'ye, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Hamileyken intiharı düşündüğünü söyleyen Markle, çocuğun ten rengiyle ilgili de 'endişeler yaşandığını' açıkladı. Harry ise kapana kısıldığı kraliyet hayatından Markle sayesinde kurtulduğunu dile getirdi.

    İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerini ve onursal unvanlarını bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın CBS kanalı için TV yıldızı Oprah Winfrey'ye verdiği merakla beklenen röportajın tamamı yayınlandı.

    Yeni doğacak çocuklarının cinsiyeti belli oldu

    Başta 90 dakika olarak planlanan ama sonra 2 saate çıkarılan röportajın ilk bölümünde Winfrey ile baş başa olan Markle nasıl intiharın eşiğine geldiğini ve şu an 1 yaşında olan oğulları Archie'ye daha doğmadan ırkçılık yapıldığını anlattı. İkinci bölümde röportaja da Harry de katıldı, ailesiyle ilişkilerini ve ayrılma gerekçelerini detaylandırdı. Çift ikinci çocuklarının cinsiyetinin de kız olduğunu açıkladı. 

    ​Archie'ye henüz cinsiyeti bilinmezken protokolden farklı olarak 'prens' ya da 'prenses' unvanı vermek istemediklerini söyleyen Markle, "Hamileyken doğacak çocuğuma güvenlik sağlanmayacağı, unvan verilmeyeceğiyle ilgili konuşmalar yapıyorduk. Ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar vardı" ifadelerini kullandı. Bu konuşmaların aile tarafından Harry ile yapıldığını ve kendisine de tüm söylenenleri eşinin aktardığını belirten Markle, "Onlara çok zarar vereceğini düşünüyorum" diyerek Harry ile konuşanların kimliğini açıklamadı. Harry de bu konuşmaları asla paylaşmayacağını ama o dönem şoke olduğunu söyledi.

    Markle'ın henüz 6 yaşındayken babasından boşanan annesi Doria Ragland, siyah bir ABD'li. Baba ise İrlanda-Hollanda kökenli.

    'İntiharın eşiğinden döndüm, kurumdan yardım istedim, kabul etmediler'

    Prens Harry- Meghan Markle
    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    Meghan Markle'dan İngiliz kraliyetine suçlama
    Markle'ın açıklamalarındaki bir diğer önemli kısım 5 aylık hamileyken intiharı düşündüğünü paylaşması oldu. O dönem hayatına son vermenin herkes için en iyisi olacağına inandığını söyleyen Markle, "Bunu biriyle paylaşmasaydım biliyordum ki yapardım. Artık yaşamak istemiyordum" derken gözyaşlarını tutamadı. Bu düşüncelerini dile getirdiğinde Harry'nin kendisine nasıl destek olduğundan da bahseden Markle, yardım almak için bir yerlere gitmesi gerektiğine dair 'kurumdan' destek istediğini ama bunun 'kurum' için iyi olmayacağından reddedildiğini anlattı. Markle, "O konuşmayı daha dünmüş gibi hatırlıyorum. 'Seni anlıyoruz, ne kadar kötü olduğunu görüyoruz ama seni korumak için yapabileceğimiz bir şey yok çünkü kurumun ücretli bir çalışanı değilsin' dediler" ifadelerini kullandı.

    'Kate Middleton'ı ben ağlatmadım, o beni ağlattı'

    Markle, düğünleri öncesinde Harry'nin ağabeyi Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı çiçek taşıyacak kızların kıyafetleri konusunda ağlattığı iddialarına de değindi. Olayın tam tersinin yaşandığını ve her şeyi değiştiren şeyin de bu olduğunu söyleyen Markle şöyle konuştu: "Düğünden birkaç gün önce çiçek taşıyacak kızların kıyafetleriyle ilgili bir konuda üzgündü ve beni ağlattı. Beni gerçekten incitti." Middleton'ın daha sonra özür dilediğini ve kendisini de affettiğini anlatan Markle, Middleton'ı kötüleme amacının olmadığının da altını çizdi.

    'Kraliçe bana muhteşem davrandı'

    Kraliçe Elizabeth Prens Harry Meghan Markle
    © REUTERS / TOLGA AKMEN
    Prens Harry ile Meghan Markle son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar
    Sessiz kalmanın kendi tercihi olmadığını ve susturulduğunu savunan Markle, Harry ile flört etmeye başladığının ortaya çıktığı andan itibaren 'herkesten yorum yapmamasına dair çok açık talimat aldığını' söyledi. O zamanlar Saray tarafından korunduğuna inanan ama evlendikten sonra işlerin kötüleştiğini belirten Markle, hem kimsenin kendisini korumadığını hem de ailenin diğer üyelerini korumak için yalan söylemeye istekli olduklarını söyledi. Markle "Ama beni ve kocamı korumak için yalan söylemeye istekli değillerdi" notu da düştü.

    Kraliyet ailesi ile 'kurumu idare edenlerin' iki ayrı şey olduğunu ve bölümlendirmeleri iyi yapmak gerektiğini vurgulayan Markle, örneğin Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine muhteşem davrandığını aktardı.

    'Aslında 3 gün önce evlenmiştik'

    Mayıs 2018'de aslında resmi düğün töreninden 3 gün önce evlendiklerini açıklayan Markle, "Kariyerimi, hayatımı, her şeyi bıraktım çünkü Harry'yi seviyordum" dedi. Düğün günlerinin kendi günleri değil dünya için planlanmış olduğunu düşünen Markle, kraliyet ailesine girdiğinde çok naif olduğunu çünkü aile hakkında pek bir şey bilmeden büyüdüğünü, Harry ile ilgili de hiç internet araması yapmadığını söyledi.

    meghan markle - prens harry
    © AFP 2021 / Tolga AKMEN
    Prens Harry kraliyetten ayrılık nedenini açıkladı: Zehirli İngiliz basını ruh sağlığımı bozuyordu
    Bir gün 'Küçük Deniz Kızı' filmine denk geldiğini anlatan Meghan, izledikten sonra "Aman tanrım, prense aşık oluyor ve bu yüzden sesini kaybediyor" diye düşündüğünü ama sonunda deniz kızının sesini geri aldığını söyledi. Markle, Winfrey'nin "Sana da bu oldu. Sesini yeniden kazanmış gibisin" ifadesine de "Evet" yanıtını verdi.

    Bu anlattıklarına Saray'dan tepki bekleyip beklemediği sorulan Markle, "Korkarak yaşayacak değilim. Saray, hakkımızdaki yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynuyorsa, bunca zaman sonra sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilir bilmiyorum. Bunları anlattığım için bazı şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaksam... Zaten çok şey yitirdik" ifadelerini kullandı. Markle bu kısımda 'saray' için 'The Firm' (Şirket) ifadesini tercih etti.

    Harry: Babamla 2 kez konuştum, ardından telefonlarımı açmadı

    Harry ise 'kapana kısıldığı kraliyet hayatından' kendisini Markle'ın mı kurtardığına dair bir soruya "Evet, hiç şüphesiz beni kurtardı" yanıtını verdi. Onursal unvanlarını bırakma kararını aileyle paylaşıp paylaşmadığı da sorulan Harry, büyükannesi Kraliçe'ye büyük saygı duyduğunu ve konuyla ilgili onunla 3 kez konuştuğunu ama babası Prens Charles ile durumun farklı olduğunu vurguladı. Babasıyla iki kez konuştuğunu, ardından ise babasının telefonlara cevap vermediğini ve her şeyi yazılı olarak iletmesini istediğini açıklayan Harry, "Kararım kimse için sürpriz değildi. Bu noktaya gelinmiş olması üzücü ama kendimin, eşimin ve Archie'nin akıl sağlığı için bir şeyler yapmak zorundaydım" ifadelerini kullandı.

    'Tarih tekerrür ediyordu ve bu kez daha tehlikeliydi'

    Harry- Meghan Markle
    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    Harry, annesi Diana'nın tek başına yaşadıklarını hatırlattı: Tarihin tekerrür etmesinden korktum
    İngiliz bulvar basınının tavrından bahsederken 1996'da Prens Charles'tan boşanan annesi Lady Diana'nın, 1997'de magazinciler tarafından takip edilirken yaptığı kazada hayatını kaybetmesine de atıfta bulunan Harry, "En büyük endişem tarihin tekerrür etmesiydi ki bunu daha önce de birçok kez açıkça dile getirdim. Tarih tekerrür ettiğini görüyordum ama bu kez çok daha tehlikeli ilerliyordu çünkü işin içine ırk ve sosyal medya da girdi. Tarihin tekerrür etmesi derken annemin başına gelenleri kastediyorum" diye konuştu.

    'Babam ve ağabeyim de kapana kısılmış durumda'

    Annesi yaşasaydı yaşananlar karşısında çok sinirleneceğini ama nihayetinde hep onların mutlu olmasını istediğini söyleyen Harry, Markle olmasa aileden ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna yanıtladı: "Hayır. Yapamazdım çünkü kapana kısılmıştım. Kapana kısılmıştım çünkü kapana kısıldığımın farkında değildim. Ailenin geri kalanı gibi. Babam, ağabeyim kapana kısılmış durumda. Benimle aynı kararı vermeyecekler ve bunu anlayışla karşılıyorum. Birçok kişinin içine sıkıp kaldığı bir çevre. Yardım isteyecek kimse yoktu. Aile genelde 'İşler böyle, böyle olması gerekiyor, değiştiremezsin, bu yollardan hepimiz geçtik' düşüncesinde. Benim durumumda farklı olan şey ırk unsuruydu çünkü bu artık sadece Meghan ile ilgili değil temsil ettiği şeyle alakalıydı."

    Markle ile ilgili ırkçı haberlere ailesinin tepki göstermemesinin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Harry, ailenin bulvar gazetelerinin kendilerini hedef almasından da çekindiğini belirtti.

    'William ile yollarımız ayrı'

    Prens Harry ve Meghan Markle
    © AFP 2021 / TOBY MELVILLE
    Prens Harry ile Meghan Markle, Netflix'in ardından Spotify’la da anlaştı
    Ağabeyi William ile ilişkisinden de bahseden Harry, kendisini elbette ki sevdiğini ama yollarının farklı olduğunu, şu an mesafeli olduklarını, zamanın her şeyi iyileştirmesini umduğunu dile getirdi.

    'Netflix ve Spotify ile anlaşma yapmak zorunda kaldık'

    Aileden ayrılma kararları neticesinde önce Kanada'ya, ardından ABD'ye gittiklerini hatırlatan Harry, finansal kaynaklarının kesildiğini söyledi. Annesi Diana'dan kalan parayı kullandıklarını ve Netflix ve Spotify ile anlaşma imzalamak zorunda kaldıklarını anlatan Harry, Saray'ın faturaları ödemek için Markle'ın oyunculuğa geri dönmesini istediğini de ekledi.

    Röportajın sonunda ise Winfrey, Markle'a Harry ile neticede mutlu sona ulaşıp ulaşmadığını sordu. Markle da bu soruya "Şimdiye kadar okuduğunuz masalların hepsinden daha güzel" yanıtını verdi.

     

    Etiketler:
    Lady Diana, Prens Charles, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens William, Kate Middleton, Spotify, Netflix, Meghan Markle, Prens Harry
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet