NYT: Biden, Rusya'ya karşı bir dizi 'gizli' siber saldırı hazırlığında

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2020 yılı sonuna doğru ABD'li hükümet kuruluşlarını hedef alan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen siber saldırılara yanıt vermek için Rusya'ya karşı 'gizli' saldırılar planladığı belirtildi.

New York Times gazetesinin isim açıklamadan ABD'li hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi, Moskova'ya bir mesaj göndermek için Rus ağlarını hedef alacak siber saldırılara hazırlık yapıyor.

Biden will do something in the next few weeks that Trump never could: Preparing for Retaliation Against Russia, U.S. Confronts Hacking by China - The New York Times https://t.co/FMCBjTbbMQ — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) March 8, 2021

​Kaynaklar, Rusya'ya yönelik bir dizi gizli eylemin önümüzdeki üç hafta içinde başlamasının beklendiğini ve siber saldırıların sadece Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus istihbarat servisleri ve ordusu tarafından hissedileceğini ifade etti.

Saldırının Moskova'ya uygulanan yaptırımlar ve Başkan Biden'ın hükümet ağlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin talimatıyla eş zamanlı olacağına dikkat çeken NYT, Washington'un, özel bir siber güvenlik firması tarafından tespit edilene kadar aylarca fark edilmeyen Rus hacker saldırısı sonrası federal hükümet ağlarını güçlendirme sürecini hızlandırmayı amaçladığını vurguladı.

NYT'nin iddiaları, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın şubat sonunda yaptığı 'geçen yılki SolarWinds saldırısı nedeniyle Rusya'ya verilecek yanıtın görülmüş ve görülmemiş araçların karışımından oluşacağı' yönündeki açıklamasını izledi.

Sullivan, CBS News'e verdiği demeçte Moskova'ya yönelik misilleme önlemlerinin ayları bulmayacağını, haftalar içinde hazır olacağını belirterek "Washington, ABD'nin bu tür faaliyetlere sınır koyduğunun Moskova tarafından anlaşılmasını sağlayacak" diye eklemişti.

İddiaya konu saldırılar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.