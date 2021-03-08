Beyaz Saray: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kabul edilemez ve tehlikeli

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve askeri hedeflere yönelik saldırılar hakkında, "Bu saldırılar kabul edilemez ve tehlikelidir, masum sivillerin ve bölgedeki ABD'lilerin de hayatını tehlikeye atmaktadır" yorumunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Psaki, "Bu eylemler, barış konusunda ciddi olan bir grubun eylemleri değildir. Bu saldırılar, kabul edilemez ve tehlikelidir, masum sivillerin ve bölgedeki ABD'lilerin de hayatını tehlikeye atmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, tehditler konusunda Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerinin sürdüğünün altını çizerek, "Suudi Arabistan, bu tarz saldırılarla sürekli karşılaşıyor. Yemen'den ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen gerçek tehditlerle karşı karşıya olduklarının farkındayız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın 'topraklarını tehditlerden koruma kapasitesinin geliştirilmesi' için yeni yollar aradıklarını aktaran Psaki, İran ile nükleer anlaşma sürecine ilişkin de güncel bir gelişme olmadığını kaydetti.