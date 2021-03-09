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    ABD, Venezüellalı göçmenlere 'Geçici Koruma Statüsü' verecek

    © AP Photo / Fernando Llano, File
    ABD
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    ABD'de Joe Biden yönetimi, ülkede bulunan yaklaşık 320 bin Venezüellalı göçmen için 'Geçici Koruma Statüsü' sağlanacağını duyurdu.

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Alejandro Mayorkas, Venezüella'yı, Eylül 2022'ye kadar, 18 ay boyunca Geçici Koruma Statüsü verilecek ülkeler listesine eklemiştir" ifadelerine yer verildi.

    İç Güvenlik Bakanlığı'nın şartlarını karşılayan ve şu anda ABD'de bulunan Venezüellalıların, bu statü için başvurabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu karar, Venezüella'da insanların geri dönmesini önleyen sıra dışı ve geçici durum dolayısıyladır" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, 'Venezüella'daki yaygın açlık ve yetersiz beslenmenin yol açtığı insani kriz, devlet dışı silahlı grupların artan etkinliği ile baskı ve dağılmış altyapıya' dikkat çekildi.

    ABD'de, yaklaşık 320 bin Venezüellalı göçmen bulunuyor.

    Etiketler:
    ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Koruma, Venezüella, Alejandro Mayorkas, Joe Biden, ABD
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