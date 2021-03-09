Kongre baskınının boynuzlu şamanı barışçı bir insan olduğuna yargıcı ikna edemedi: 'Serbest kalamayacak kadar tehlikeli'

Kongre'ye saldıran Trump yandaşları arasından kürklü-boynuzlu şapkası ve mızrağıyla öne çıkan Jake Angeli'nin serbest bırakılması taleplerini reddeden federal yargıç, serbest bırakılamayacak kadar tehlikeli olduğu gerekçesiyle hapiste kalmasına karar verdi.

ABD'de 6 Ocak Kongre saldırısının boynuzlu şamanı, saldırıyı kışkırtmakla itham edilen 45. Başkan Donald Trump aleyhinde tanıklık yapmak istediğini, pişman olduğunu ve özür dilediğini söylemesine rağmen serbest kalmayı başaramadı. Yargıç, Kongre'ye saldıran Trump yandaşları arasından üstü çıplak, yüzü ABD bayrağına boyanmış halde kürklü-boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Jake Angeli'nin hapiste kalmasına karar verdi.

Federal yargıç Royce Lamberth, yayımladığı 32 sayfalık açıklamada, gerçek adı Jacob Anthony Angeli Chansley olan boynuzlu şamanın serbest bırakılamayacak kadar tehlikeli olduğunu ve davası görülürken hapiste kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

A US federal judge has ruled that the so-called "QAnon shaman" who was charged in the Capitol insurrection is too dangerous to release and must stay in jail while his case moves forward https://t.co/YqWFxjnBNu — CNN International (@cnni) March 9, 2021

Kendisini aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un 'şamanı' olaran niteleyen Angeli'nin ev hapsine konulması halinde federal hükümete yönelik yeni saldırı komplosu kurabileceğine dikkat çeken Yargıç Lamberth, sanığın gerçek anlamda pişmanlık getirmediğini, eylemlerinin barışçı ve zararsız olduğunu savunarak gerçeklikten kopuk olduğunu gösterdiğini söyledi.

Lamberth, "Sanık kendini 6 Ocak'ta polis tarafından Kongre binası içine kabul edilmiş barışçı bir kişi olarak betimliyor. Mahkeme, onun kanıtları manipüle etmeye ve eylemlerinin vehametini önemsizleştirmeye yönelik çok sayıda girişimini ikna edici bulmadı" dedi.

"The Court finds none of his many attempts to manipulate the evidence and minimize the seriousness of his actions persuasive"



A judge has ruled that the "QAnon Shaman" must remain in jail https://t.co/RjhDoc5UBG pic.twitter.com/slJsaxkEBM — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) March 8, 2021

Boynuzlu şamanın haftalardır serbest bırakılmak için yaptığı başvurular, 6 Ocak Kongre saldırısında elinde tuttuğu mızrağa çarptı. Avukatı, bunun bayrak direğinden ibaret olduğunu savunurken, yargıç, tehlikeli bir silah olduğuna hükmederek "Üstüne metal bir mızrak ucu sabitlenmiş 1.8 metrelik bir direk, şüphesiz ki tehlikeli bir silahtır" vurgusunu yaptı.

Angeli'nin demir parmaklıklar ardından medyaya verdiği mülakat da geri tepti. Kararda "Sanığın hapisten kamuoyuna yaptığı açıklamalar, kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetini tam kavrayamadığını gösteriyor. Tam tersine, 6 Ocak'ın kurbanının ABD Kongresi üyeleri ve Amerika halkı değil, kendisi olduğuna inanıyor" denildi.

"The statements Chansley made... from jail show that he does not fully appreciate the severity of the allegations against him," Lamberth wrote. "...he believes that he - not the American people or members of Congress - was the victim on January 6th."https://t.co/PaUMF2uH6V — Lisa Schiff 🏴‍☠️⚖😷 (@crkrjx) March 9, 2021

Böylece kimseye saldırmamış bulunan, ama QAnon çevresinde ziyadesiyle tanınan Angeli'nin serbest bırakılamayacak kadar tehlikeli olduğu ve hapiste kalması gerektiğini savunan Adalet Bakanlığı'ndan yana karar çıktı.

Boynuzlu şaman ise hakkındaki iddianamenin 6 suçlamasını reddediyor.