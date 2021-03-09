ABD’de bir öğrenci, sınıfa getirdiği bombayı yanlışlıkla patlattı: 6 yaralı

Michigan'da 16 yaşındaki bir okul öğrencisi, derse getirdiği el yapımı bombayı yanlışlıkla patlattı. Patlama sonucu hafif yaralanan 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought— @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021
5 öğrencinin daha hafif yaralandığı ifade edilirken patlamanın hemen ardından okuldaki tüm insanların tahliye edildiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken güvenlik güçleri bombada kullanılan maddeleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)