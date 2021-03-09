ABD'de lise öğrencisinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı

Michigan Eyalet Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bombanın kazayla patladığı kaydedildi.

Patlamada, bombayı getiren dahil 5 öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bina boşaltılırken başka bomba ihtimaline karşı okulda saatlerce arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de dahil olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

The MSP bomb squad returned to a residence at the 2300 block of E. 95th in connection to the investigation of the explosive device at the Newaygo High School yesterday. Additional explosive materials were located at the residence and unstable materials were countered charged pic.twitter.com/Pib6XKe6N0 — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 9, 2021

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