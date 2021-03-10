FBI, Kongre baskınından önce parti merkezlerine bomba koyan kişinin görüntülerini yayımladı

ABD'de tarihi Kongre Baskınının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, yetkili makamların olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.
FBI, olaydan bir gün önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Washington'daki merkezlerine, boru tipi bomba yerleştirilmesi olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, söz konusu kişinin, 5 Ocak akşamı partilerin merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görülüyor.
FBI, bu görüntüleri izleyen kişilere, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
ABD'de, 6 Ocak Kongre Baskınından saatler önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunmuş ve binalar tahliye edilmişti.
JUST IN - FBI releases new video footage of the suspect who placed 2 pipe bombs at RNC, DNC night before U.S. Capitol riot.pic.twitter.com/HcMkcJTYdv— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 9, 2021
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