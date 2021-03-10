CDC Direktörü Dr. Walensky: ABD'nin sağlık sistemi zayıf

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Mart ve Nisan aylarının koronavirüs vakalarında belirleyici zaman olduğunu ifade ederken, ABD'nin sağlık sisteminin zayıf olduğunu itiraf etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki Kovid-19 vakası ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayılarındaki düşüşün ardından, yeni faaliyet klavuzu yayınladı. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky ise, Mart ve Nisan aylarının kritik olduğuna işaret etti.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky Pazartesi günü ABD basınına yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay için kritik olan o kadar çok şey var ki. Aşılarımızın ne kadar çabuk yapılacağına karşı başka bir artışımız olup olmayacağına gerçekten de Mart ve Nisan aylarındaki gidişat belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemi vurgusu

Walensky, yerel liderlerin insanları maske takmaya ve birbirlerinden fiziksel olarak uzak durmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve insanlara aşı olmalarını tavsiye edeceklerini umduğunu söyledi. Walensky ayrıca "Bu durumda olmamızın nedeni, ABD'de halk sağlığı sisteminin zayıf olmasıdır" dedi.

"We can no longer rely on staccato funding from one threat to another to build the public health infrastructure. Among the reasons we are (here) is because the public health infrastructure was frail," Walensky says to APHA's Georges Benjamin #COVID19Conversations pic.twitter.com/qmjcV7cQjp — APHA (@PublicHealth) February 24, 2021

​ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 46 bin 412 artarak 29 milyon 46 bin 117'ye yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 886 artarak 525 bin 921'e ulaştı.

California, 3 milyon 602 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 699 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 948 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 316 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 401 ile New York ve 45 bin 411 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 244 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 51 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da da 266 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 92 milyon 89 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 60 milyon 5 binden fazla kişiye ilk doz, 31 milyon 493 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.