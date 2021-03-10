ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı: Çin 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebilir

ABD'de 45. Başkan Donald Trump'ın Çin'e yönelik ticaret odaklı stratejik savaşını halefi Joe Biden'ın hangi boyutlara taşıyacağı merak edilirken, Washington'ın bölgedeki en üst düzey komutanından Pekin'e ağır suçlamalar geldi.

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı'nın başındaki Oramiral Philip Davidson, 'Washington'ın dünya liderliği rolünü 2050'ye kalmadan devralmak isteyen Pekin'in 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini' iddia etti.

China could invade Taiwan in next six years, top US admiral warns https://t.co/b9UiKCb0UF — The Guardian (@guardian) March 10, 2021

Geçen hafta "Son zamanlarda Çin'in Tayvan yakınlarında hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz. Buna bombardıman, savaş ve keşif uçaklarının uçurulması dahil. Hatta Tayvan'ın hava savunma tanımlama alanına girecek kadar ileri gittiler" açıklamasını yapan ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı, dün Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendirirken savaş çığırtkanı iddialarda bulundu.

Çin'in büyüyen askeri gücünün ABD tarafından gerektiği gibi geri püskürtülmemesinin Pekin'i kendi zihniyetine göre mevcut uluslararası düzeni yeniden oluşturma planlarını hızlandırmaya teşvik ettiğini söyleyen Oramiral Davidson, "ABD'nin ve kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolümüzün yerini alma hırslarını ivmelendirdiklerinden endişeleniyorum" diyerek ekledi:

"Uzun zamandır bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı. Bu hedefi öne çektikleri konusunda endişeliyim."

Bu yılın sonunda emekli olacak komutan, '21. yüzyılda güvenliğe yönelik en büyük uzun vadeli stratejik tehdit' diye niteleyegeldiği Çin'e karşı konvansiyonel caydırıcılığın kaybedilmekte olduğu uyarısını yaptı.

Hint-Pasifik'te askeri dengenin giderek ABD ile müttefiklerinin aleyhine döndüğü ikazında bulunan Davidson, "Bu dengesizlikle, kuvvetlerimizin etkili bir karşılık vermesine mahal bırakmadan Çin'i tek taraflı statükoyu değiştirmeye cesaretlendirebilecek risklerin yığılmasına yol açıyoruz" dedi.

#China could invade #Taiwan within the next six years, as #Beijing accelerates its moves to supplant American military power in Asia, a top U.S. commander said https://t.co/sgrecBfKc1 — The Hindu (@the_hindu) March 10, 2021​

'Avantajlı olduğuna inanması halinde bunu kullanacağına dair her türlü işareti veren Çin'in geliştirdiği sistemler, kabiliyetler ve takındığı tavırla saldırganlığa eğilimli olduğunu gösterdiği' iddiasında bulunan Davidson, Pekin'in Hong Kong, Hindistan'la Fiili Kontrol Hattı, Uygur, Tibet politikalarını buna örnek oluşturduğunu öne sürdü.

Sırada Guam ve Tayvan'ın olabileceğini iddia eden amiral, "Hırslarından birinin Tayvan olduğu aşikar. Bence bu tehdit bu on yılda kendini gösteriyor. Aslında gelecek 6 yılda" dedi.

Hatta ABD'nin Pasifik'teki Guam Adası'nın bugünden hedef olduğunu ileri süren komutan, Çin'in savaş sebebi saydığı ABD'nin Tayvan'a son teknoloji ürünü silah satışlarının devam etmesini ve Guam'a Aegis füze sistemlerinin konuşlandırılmasını Kongre üyelerinden talep etti. Geçen yıl kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında 27.3 milyar dolara mal olacak Pasifik Caydırıcılık Girişimi'nin (PDI) öncelikleri arasında 1.6 milyar dolarlık Aegis sistemlerinin konuşlandırılması da var.

Oturum sırasında Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Jack Reed, "Bu yılın NDAA'sı üzerinde çalışmaya başlarken, PDI'nın momentumunu diri tutmak bu komisyonun baş odaklarından biri olacak" dedi. Davidson da Çin'i geri püskürtme çabalarında ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'yı biraraya getiren dörtlü 'Quad' ittifakının önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Why Biden’s effort to counter China with a ‘mini-Nato’ just might work https://t.co/27UgFbYiNd — FORTUNE (@FortuneMagazine) February 25, 2021

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