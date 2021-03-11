ABD, IŞİD'in Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını yabancı terör örgütleri listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'in Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını, yabancı terör örgütleri listesine ekledi ve örgütün iki ülkedeki elebaşlarını, küresel özel terörist olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'in Demokratik Kongo kolu olarak da bilinen Müttefik Demokratik Kuvvetler ile Medine Et Tevhid ve Mücahidin örgütlerinin, yabancı terör örgütleri listesine eklendiği ve örgütün elebaşı Seka Musa Baluku'nun ise küresel özel terörist olarak tanımlandığı ifade edildi.

IŞİD'in Mozambik kolu olduğu belirtilen Ensar-ul Sunne örgütünün de aynı listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, örgütün elebaşı Abu Yasir Hassan'ın, küresel özel terörist olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tanımlamalar kapsamında, bu örgütlerle ilişkili kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu örgüt ve kişilerle iş yapmasının yasaklandığı ifade edildi.

Today’s terrorist designations of ISIS affiliates in the Democratic Republic of Congo and Mozambique underscore our commitment to address security challenges and to advance peace in Africa. We are committed to the global effort to defeat ISIS. https://t.co/OHMrZAD4Av — Ned Price (@StateDeptSpox) March 10, 2021

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