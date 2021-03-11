ABD'li uzmanlar: Pamuklu maskeler daha koruyucu

ABD'li uzmanlar, laboratuvar ortamında yaptığı araştırmada pamuktan yapılmış maskelerin nefesteki nemi tutması nedeniyle sentetikten üretilen maskeye oranla koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığını tespit etti.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), laboratuvarda çeşitli maske malzemelerinin koronavirüse karşı filtrasyon özelliklerini karşılaştırdı.

Yapılan araştırmada, pamuklu dokumadan yapılmış maskelerin, nemli nefese maruz kaldığı anda parçacıkları filtrelemede daha iyi hale geldiği ve nemdeki suyu emerek filtrasyonu yüzde 12 ile 45 arasında iyileştirdiği ortaya çıktı.

Pamuklu maskelerin, partikülleri filtrelemede sentetik maskelerden daha etkili olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca solunan nefesin yüksek nem oranının pamuklu maskelerin filtreleme özelliklerini yüzde 33 artırdığını keşfetti.

Cotton masks become better filters when they absorb the moisture from your breath, making them even better at slowing COVID-19 than we thought: https://t.co/qbGtnC4a42 pic.twitter.com/91hNVIvlTX — National Institute of Standards and Technology (@NIST) March 9, 2021

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