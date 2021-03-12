ABD denizaltısında tahtakurusu istilası: ‘İnsanları diri diri yiyorlardı’

Navy Times’ın aktardığına göre, USS Connecticut geçen yılın mart ayında Arktik Okyanusu’nda düzenlenen ICEX-2020 tatbikatlarına katıldığı sırada tahtakuruları denizaltıya sızmaya başardı. Denizaltı mürettebatı birkaç ay boyunca kendi başlarına bu ‘kan emicileri’ yok etmeye çalışsa da başarısız oldu.

Bir deniz astsubayı, “Tahtakuruları insanları yataklarında tam anlamıyla diri diri yiyordu” diye konuştu.

Denizcilerin şikayetlerine rağmen konu ancak Aralık ayında resmi mercilere intikal etti, geniş çaplı ilaçlama prosedürü ise Şubat ayında başladı. Mürettebat üyelerinden biri, komutanlığın başta “kanıt yokluğu” nedeniyle şikayetlerine inanmadığını anlattı.

Böcek istilası yüzünden birçok denizcinin sandalye ve yerde yatmak zorunda kaldığı ifade edilirken mürettebatın, uyku eksikliğinden bitap düştüğü, bunun denizaltının savaş kabiliyeti için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Halihazırda denizaltı ilaçlanmış olmasına rağmen denizciler tahtakurusunun geri dönebileceğinden korkuyor.