New York Valisi Cuomo'ya, hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle istifa baskısı artıyor

19 senatör ve 40 milletvekili, yayınladıkları ortak açıklamada, Vali Andrew Cuomo'nun artık gitme zamanının geldiğini belirterek, "Valinin uygunsuz davranışlarını kabul etmesi ve bakımevlerinde Kovid-19 ölümleriyle ilgili verilerin gizlenmesi olayı karşısında bizim ve halkın güvenini kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Eyalet Meclisi'nin Demokrat lideri Carl Heastie’nin iddialar karşısında Kongre üyeleriyle 'ileriye dönük potansiyel yollar' üzerine görüşme yapacağı kaydedildi.

New York State Assembly to begin impeachment investigation of Gov. Cuomo https://t.co/0i2Eg2IaiE — 11Alive News (@11AliveNews) March 12, 2021

Eyalet Meclisi'nin Cumhuriyetçi grubu lideri Will Barclay, 9 Mart’ta, hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle Cuomo'nun azli için tasarı hazırladıklarını duyurmuştu.

Azil davasının açılması için Heastie’nin tasarıyı Eyalet Meclisi'nde oylamaya sunması ve 150 sandalyeli meclisten salt çoğunluk olan 76 oyla geçmesi gerekiyor. Tasarı kabul edilirse 63 kişilik eyalet senatosunda yargılamanın başlaması ve sonunda yapılacak oylamada Cuomo’nun azli için senatonun salt çoğunluğunun 'evet' demesi gerekiyor.