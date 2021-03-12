Zoom görüşmesinde siyahlara yönelik ırkçı söylemlerde bulunan hukuk profesörü işten atıldı

Goergetown Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Sandra Sellers ve David Boston, 21 Şubat'ta öğrencilerin performanslarını değerlendirdikleri bir Zoom görüşmesinde siyah öğrencilere yönelik ırkçı ifadeler kullandı.

Hukuk bölümünde öğrenci olan Hassan Ahmad'in Pazartesi günü öğrencilerin paylaşım yaptıkları platform Panopto'da paylaştığı videoda, Sellers'ın derslerine katılanlardan başarısız olanların çoğunun 'siyah öğrenciler' olduğunu söylediği görülüyor.

Sellers görüşmede, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama her sömestr başarısız olanların çoğu siyah öğrenciler oluyor. Bu neredeyse her dönem oluyor. Arada iyi olanlar da var ancak genelde başarısızlar" diye konuşuyor.

Ahmad'in paylaştığı ikinci bir videoda ise Batson'un da cevap olarak "Beni çılgına çeviren şey bunun nasıl gerçekleştiği. Burada kendi algılarımın rol oynayıp oynamadığı, bilinçdışı önyargılarımın ortaya çıkması" diyor.

Profesörlerden biri işten çıkarıldı, biri istifa etti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından ve tepki çekmesinden sonra konuyla ilgili açıklama yapan Georgetown Hukuk Dekanı Dean Bill Treanor, olayı kınadığını belirterek Seller'ın işten çıkarıldığını ve okulla ilişiğinin feshedildiğini, Batson'un ise idari izne çıkarıldığını açıkladı.

Treanor, ayrıca okulun Çeşitlilik, Eşitlik ve Olumlu Eylem Dairesi'nin Batson hakkında soruşturma başlatacağını ve gerekli adımların atılacağını söyledi. Sınıftaki öğrencilerin de artık hiçbir profesörün girdisi olmadan notlandırılacağını belirtti.

Sellers özür diledi

Ünversiteden kovulan Sellers, söylediklerini geri alabilmeyi dilediğini belirten bir açıklama yaparak, "Niyetim ne olursa olsun, telafisi mümkün olmayan zararlar verdim ve bunun için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.