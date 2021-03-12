Kayıt
23:20 12 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ABD: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı ilave ortak yaptırım talep edeceğiz

    © REUTERS / Tom Brenner
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 116
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043734888_0:0:1800:1012_1200x675_80_0_0_243a8b88cde19f9880812aa82e9db448.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202103121044019455-abd-avrupa-birliginden-rusyaya-karsi-ilave-ortak-yaptirim-talep-edecegiz/

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya karşı, 'hasmane adımlarından' dolayı ilave ortak yaptırım geliştirmeyi talep edeceklerini ifade etti.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın 'dostça olmayan adımlar' attığını iddia ederek, bu nedenle AB'den bu ülkeye karşı ilave ortak yaptırım geliştirme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

    Sullivan, bugünkü basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'in bu yönde hareket etme niyetinde olduğunu belirterek, "Rusya ve Çin'e bakarsanız Biden, Avrupalılarla ortak çalışma dahil Rusya’ya yönelik sert politika uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Washington'un, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Moskova'ya 'hesap çıkarma' niyetinde olduğunu söyleyen yetkili, ayrıca Rusya'nın 'diğer kötü niyetli eylemlerine' fazladan yanıt vermeyi planladıklarını dile getirdi.

    Öte yandan Biden başkanlığında, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderleri ile yapılan 'Quad' toplantısının bir ilk olduğunu belirten Sullivan, toplantıda 'açık ve özgür bir Hint-Pasifik' bölgesi vurgusu yapıldığını aktardı.

    Sullivan, toplantıda seyrüsefer serbestisi, Güney ve Doğu Çin Denizi, Kuzey Kore, Myanmar'da darbe ve ardından yaşanan şiddet olayları gibi konuların ele alındığını kaydederek, "Başkan Biden ve mevkidaşları, otokrasi ve demokrasi arasındaki rekabete dikkati çekerek, bazı aksaklıkları ve kusurlarına rağmen demokrasinin insanların ekonomik, sosyal ve teknolojik sıkıntılarına yanıt verecek en iyi sistem olduğu konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

    4 ülkeden ASEAN ülkelerine 1 milyar doz aşı

    Toplantının ana odak noktasının Çin'den ziyade Kovid-19 olduğunu söyleyen Sullivan, "4 lider, büyük bir ortak mutabakata vardı. Hindistan'ın üretimi, ABD'nin teknolojisi, Japonya ve ABD'nin finansal desteği, Avustralya'nın lojistik kapasitesi ile bu 4 ülke, ASEAN ülkelerine 1 milyar doza kadar aşı sağlanması konusunda mutabık kaldı" bilgisini paylaştı.

    Sullivan, son dönemde Microsoft'a düzenlenen siber saldırıdan Çin'in sorumlu tutulup tutulmayacağının sorulması üzerine, "Şu anda bu konuda net bir şey söyleyemem ancak araştırmalarımız sürüyor" yanıtını verdi.

    'İran konusunda hamlemizi açık etmeyeceğim'

    İran ile masaya oturulması konusunda son durumun ne olduğunun sorulması üzerine Sullivan, "İran ile Avrupalılar ve diğer ülkeler üzerinden iletişimimiz var. Bu durum bizim İranlılara pozisyonumuzu açıklamamızı sağlıyor. Biz İran'ın bu iletişimi nasıl ilerletmek istediğini duymak istiyoruz ve bunun için bekliyoruz. Ancak kolay olmasa da diplomatik süreç içinde olduğumuzu, bunu ilerletebileceğimizi ve en nihayetinde diplomasiyle İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

    Sullivan, ABD'nin son dönemde Irak'taki üsse İran tarafından yapıldığına inanılan roket saldırılarına nasıl yanıt vereceğinin sorulması üzerine, "ABD, personelini ve tesislerini koruma hakkını saklı tutuyor. İstediğimiz vakit ve mekanda buna karşılık vereceğiz. Daha fazla saldırıyı önlemek için ne adım atılması gerekiyorsa onu atacağız. Ancak şu anda hamlelerimizi açık etmeyeceğim" yanıtını verdi.

    Suudi Arabistan'a 'açık çek vermeyeceğiz' mesajı

    Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkilerini Trump döneminden farklı bir yere koyduğuna dikkati çeken Sullivan, Yemen'e yönelik Suudi müdahalesine desteklerini geri çektiklerini ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu yayımlayıp Suudi yetkililere yaptırım getirdiklerini anımsattı.

    Sullivan, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda, "Artık bu ülkeye açık çek vermeyeceğiz" yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    Aleksey Navalnıy, Yaptırım, Rusya, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Jake Sullivan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
    Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da yakalandı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet