ABD: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı ilave ortak yaptırım talep edeceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın 'dostça olmayan adımlar' attığını iddia ederek, bu nedenle AB'den bu ülkeye karşı ilave ortak yaptırım geliştirme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Sullivan, bugünkü basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'in bu yönde hareket etme niyetinde olduğunu belirterek, "Rusya ve Çin'e bakarsanız Biden, Avrupalılarla ortak çalışma dahil Rusya’ya yönelik sert politika uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Washington'un, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Moskova'ya 'hesap çıkarma' niyetinde olduğunu söyleyen yetkili, ayrıca Rusya'nın 'diğer kötü niyetli eylemlerine' fazladan yanıt vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Öte yandan Biden başkanlığında, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderleri ile yapılan 'Quad' toplantısının bir ilk olduğunu belirten Sullivan, toplantıda 'açık ve özgür bir Hint-Pasifik' bölgesi vurgusu yapıldığını aktardı.

Sullivan, toplantıda seyrüsefer serbestisi, Güney ve Doğu Çin Denizi, Kuzey Kore, Myanmar'da darbe ve ardından yaşanan şiddet olayları gibi konuların ele alındığını kaydederek, "Başkan Biden ve mevkidaşları, otokrasi ve demokrasi arasındaki rekabete dikkati çekerek, bazı aksaklıkları ve kusurlarına rağmen demokrasinin insanların ekonomik, sosyal ve teknolojik sıkıntılarına yanıt verecek en iyi sistem olduğu konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

4 ülkeden ASEAN ülkelerine 1 milyar doz aşı

Toplantının ana odak noktasının Çin'den ziyade Kovid-19 olduğunu söyleyen Sullivan, "4 lider, büyük bir ortak mutabakata vardı. Hindistan'ın üretimi, ABD'nin teknolojisi, Japonya ve ABD'nin finansal desteği, Avustralya'nın lojistik kapasitesi ile bu 4 ülke, ASEAN ülkelerine 1 milyar doza kadar aşı sağlanması konusunda mutabık kaldı" bilgisini paylaştı.

Sullivan, son dönemde Microsoft'a düzenlenen siber saldırıdan Çin'in sorumlu tutulup tutulmayacağının sorulması üzerine, "Şu anda bu konuda net bir şey söyleyemem ancak araştırmalarımız sürüyor" yanıtını verdi.

'İran konusunda hamlemizi açık etmeyeceğim'

İran ile masaya oturulması konusunda son durumun ne olduğunun sorulması üzerine Sullivan, "İran ile Avrupalılar ve diğer ülkeler üzerinden iletişimimiz var. Bu durum bizim İranlılara pozisyonumuzu açıklamamızı sağlıyor. Biz İran'ın bu iletişimi nasıl ilerletmek istediğini duymak istiyoruz ve bunun için bekliyoruz. Ancak kolay olmasa da diplomatik süreç içinde olduğumuzu, bunu ilerletebileceğimizi ve en nihayetinde diplomasiyle İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Sullivan, ABD'nin son dönemde Irak'taki üsse İran tarafından yapıldığına inanılan roket saldırılarına nasıl yanıt vereceğinin sorulması üzerine, "ABD, personelini ve tesislerini koruma hakkını saklı tutuyor. İstediğimiz vakit ve mekanda buna karşılık vereceğiz. Daha fazla saldırıyı önlemek için ne adım atılması gerekiyorsa onu atacağız. Ancak şu anda hamlelerimizi açık etmeyeceğim" yanıtını verdi.

Suudi Arabistan'a 'açık çek vermeyeceğiz' mesajı

Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkilerini Trump döneminden farklı bir yere koyduğuna dikkati çeken Sullivan, Yemen'e yönelik Suudi müdahalesine desteklerini geri çektiklerini ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu yayımlayıp Suudi yetkililere yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Sullivan, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda, "Artık bu ülkeye açık çek vermeyeceğiz" yorumunu yaptı.