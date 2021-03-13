ABD'de maske takmadığı için kendisini uyaran şoföre saldıran yolcu tutuklandı

ABD'nin San Francisco kentinde maske takmadığı için kendisini uyaran Uber sürücüsüne saldıran yolcu tutuklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde geçen hafta pazar günü Subhakar Khadka adlı Uber sürücüsü, aracına aldığı 3 yolcudan birine maske takması yönünde uyarıda bulunmuş, söz konusu yolcu ise uyarıya sinirlenerek sürücüye saldırmıştı.

San Francisco polisi, şoföre saldırıda bulunan kadının tutuklandığını duyurdu. Kadın yolcunun, saldırı ve hırsızlık ile suçlandığı kaydedildi. Olay sırasında araçta bulunan yolculardan birinin de teslim olma niyetini açıkladığı belirtildi.

UBER ATTACK: An investigation is underway after a San Francisco Uber driver says he was attacked and harassed by three women when he asked one of them to wear a mask. Follow the link for the full video and latest on the incident: https://t.co/6htaKsD5KX pic.twitter.com/0JjisqHSip — ABC7 News (@abc7newsbayarea) March 10, 2021

Şoföre biber gazı sıkarak telefonunu çalmıştı

Maskesiz yolcu, kendisini maske takması konusunda uyaran Uber sürücüsüne doğru önce öksürmüş sonra da şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıkmıştı. Yolcu daha sonra, şoföre saldırarak cep telefonunu almıştı.

Diğer bir yolcu ise bağırmaya devam ettiği şoförü dövmekle tehdit etmişti. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki toplamıştı.

Uber ise şoföre saldırıda bulunan kadının hesabının askıya alındığı açıklamıştı.