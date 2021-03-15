ABD Miami'de koronavirüse rağmen ara tatil yoğunluğu: Plajlar doldu, yaklaşık 100 gözaltı var

Teksas dahil bazı eyaletlerin koronavirüs kısıtlamaları ve maske zorunluluğunu kaldırdığı ABD'de okulların 'spring break' adı verilen ara tatil dönemine girmesiyle sosyal mesafeye uyulmadığı görüntüler artmaya başladı.

ABD'de Florida eyaletinde bağlı Miami Beach'te bir hayli kalabalıklaşan plajlarda maske takılmaması dikkat çekerken olaylar sadece bununla sınırlı kalmadı.

Students are traveling to Florida and packing the beaches for Spring Break. This is Miami Beach on March 13th. I don't see any masks. pic.twitter.com/VjEKsL4TDQ — Trial Lawyer Richard (@TrialLawyerRich) March 14, 2021

​Cuma gecesi bir grup genç arasında bir park alanında arbede yaşandı.

Miami Spring Break 2021 😂 jus hadda be a fight pic.twitter.com/muOknJMUHn — Too$mooth (@toosmoothbaby) March 12, 2021

Sokakta dans eden ve polis aracının üstüne çıkan kadınların da görüntüleri yansıdı.

Miami Spring Break 😩😩 soon as our numbers started to go down pic.twitter.com/6rprf8CklO — dej❄️ (@DIAMONDRICCH) March 14, 2021

​Kalabalığın arasına karışan ve etrafa para saçıyormuş gibi davranan kişiler de kargaşaya neden oldu. Olayla ilgili 19 yaşındaki bir genç gözaltına alınırken duruma müdahale eden 2 polis memuru da yaralandı.​

Officials warn spring breakers out of control on Miami Beach, ‘you will be arrested’https://t.co/gyrzQvdrIr — Jacey Birch (@JaceyWPLG) March 15, 2021

​Miami Beach şehri sözcüsü Veronica Paysse haftasonu çıkan olaylarda, aralarında silah ve uyuşturucu bulundurmanın da bulunduğu suçlardan yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Florida'nın ara tatil döneminin en popüler destinasyonlarından olduğunu hatırlatan Paysse, Kovid-19 kurallarına uyulmaması nedeniyle bu yıl polisin işinin iki kat zorlaştığından dert yandı.

Spring break now in Ft. Lauderdale. Come on down, we are wide open thanks to DeathSantis. pic.twitter.com/yydn11JvRY — ARABRAB 🚫NO RESISTER LISTS🚫 (@Medanore) March 8, 2021

​Miami Beach Belediye Başkanı Dan Gelber da bölgeye çok fazla insanın geldiğini ve bunun kendileri için zorlayıcı olduğunu söyledi. Başlarını belaya sokma amacındaki kişileri ağırlamaya meraklı olmadıklarının altını çizen Gelber, "Kazandığımız paraya, elde ettiğimiz gelire, hiçbir şeye değmez. Halkımıza, tanık olduğumuz bu uygunsuz davranışlara katlanmaları için para ödeyemezsiniz" dedi.

Florida Sağlık Departmanı cumartesi günü 1.973.109 yeni koronavirüs vakası açıklamıştı. Bu sayı bir önceki güne göre 5167 fazlaydı.