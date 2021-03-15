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    ABD'de başlayan yeni trend Bitcoin ATM'lerini benzin istasyonuna kadar getirdi

    © REUTERS / LAUREN LACAPRA
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202103151044034770-abdde-baslayan-yeni-trend-bitcoin-atmlerini-benzin-istasyonuna-kadar-getirdi/

    ABD'nin kuzeybatısındaki Montana eyaletindeki tütün dükkanlarına, ABD'nin Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerindeki benzin istasyonlarına ve New York şehrinin en uç köşelerindeki şarküterilere Bitcoin ATM'leri kuruldu.

    Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla Bitcoin, 61 bin 600 dolar seviyesini de aştı.

    ABD'de bu durumu değerlendiren CoinFlip ve Coin Cloud gibi Bitcoin ATM işletmecileri, rakip şirketlerin henüz ulaşamadıkları bölgeleri araştırarak, binlerce bitcoin ATM'si kurdu.

    Bitcoin ATM'lerinin azınlıkta olduğu yerleri bulmak için ABD haritasını inceledikten sonra Montana eyaletine giden Quad Coin şirketinin kurucusu Mark Shoiket, "(Bitcoine) talep olduğunu ve insanların her yerde Bitcoin aradıklarını varsaydım" dedi.

    Shoiket, bir haftalık yolculuktan sonra Montana'da tütün ürünleri satan 406 Glass adlı dükkan da dahil olmak üzere Bitcoin ATM'leri kurmak için yedi nokta buldu.

    ABD'de 28 bin 185 tane Bitcoin ATM'si bulunuyor

    Howmanybitcoinatms.com platformunun verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla ABD'de 28 bin 185 adet Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bunların yaklaşık 10 bin tanesi son beş ayda kuruldu.

    Bitcoin'e artan rağbet, yeni ATM'lerin kurulmasındaki en büyük neden oldu.

    İnsanların online işlem yapmak yerine ATM kullanmalarının sebepleri değişiklik gösteriyor. Bazıları nakit olarak ödeme alıyor, bazılarının banka hesapları olmayabiliyor, bazıları yurtdışına para göndermek ya da kimliğinin gizli kalmasını istiyor, bazılarıysa fiziksel bir makinayla işlem yaparken kendilerini daha rahat hissediyor.

    Pittsburgh bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Bitcoin yatırımcısı Rebecca White, online olarak büyük yatırımlar yapıyor ve ailesi ilave paraya ihtiyaç duyduğunda bu ATM'leri kullanıyor. White, "Marketten gıda alışverişimizi yaparken (mesela) 60 dolarımız kaldıysa, Bitcoin ATM'sine uğruyorum" diye belirtiyor.

    Bazı makinalar yalnızca Bitcoin sunarken, bazılarıysa müşterilerin çeşitli dijital para birimlerine yatırım yapmalarına olanak sağlıyor. Ancak çok az Bitcoin ATM'si esasında nakit para veriyor. Bitcoin ATM'leri, normal ATM'lere ve online işlemlere göre daha fazla işlem ücreti kesiyor.

    CipherTrace şirketinin yöneticisi Pamela Clegg, Bitcoin ATM'lerindeki işlemlerden kesilen komisyonun toplam işlemin yüzde 6'sıyla yüzde 20'si arasında değiştiğini belirtti.

    ABD genelinde 1.470 ATM'si bulunan Las Vegas merkezli Bitcoin ATM işletmecisi Coin Cloud'in CEO'su Chris McAlary, bu yıl sonuna kadar şirketin ATM sayısını 10.000'e çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı.

    Rakip şirket CoinFlip ise geçen sene sayısı yaklaşık 420 olan Bitcoin ATM'lerini bu yıl 1.800'e çıkardı.

    Etiketler:
    ATM, Bitcoin, ABD
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