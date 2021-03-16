Google'a 'gizli modda takip' davası

İnternet tarayıcısı Chrome'un geliştiricisi Google, kullanıcılarını gizli sekmede (incognito) de izlemeyi sürdürdüğü gerekçesiyle Haziran 2020'de bir dava ile karşı karşıya gelmişti.

Üç kullanıcı tarafından açılan davaya itiraz eden ve düşmesini isteyen Google'ın isteği reddedildi. Kaliforniya'daki bir federal yargıç şirketin 5 milyar dolarlık tazminat davasında yargılanacağını açıkladı.

Şikayetçi kullanıcılar, tarayıcıda veri izlemeyi kapattıktan sonra bile ziyaret edilen internet siteleri tarafından kullanılan diğer Google araçlarının kişisel bilgileri şirkete ilettiğini savundu.

5 milyar dolarlık davada sızıntıdan etkilenmiş mağdurlara 5'er bin dolarlık tazminat öngörülüyor.

Google, kullanıcıları bilgilendirdiğini savundu

Google ise, şirketin Chrome'un gizli modda gezinirken kullanıcı etkinliklerini kaydetmediğini ancak ziyaret edilen internet sitelerinin bazı bilgileri toplayabileceği konusunda gerekli bilgilendirmenin yapıldığını savundu:

"Bu iddialara itiraz ediyoruz ve kendimizi onlara karşı şiddetle savunacağız. Chrome'daki gizli mod, size etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir."