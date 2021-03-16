Peskov: Bazı ülkelere Sputnik V aşısından vazgeçmeleri için görülmemiş düzeyde baskı uygulanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı ülkelere Sputnik V aşısını satın almaktan vazgeçmeleri için görülmemiş düzeyde baskı uygulandığını, ancak bu baskıların başarılı olamayacağını ifade etti.

ABD’nin Brezilya’yı Sputnik V aşısından vazgeçirmek için baskı uygulamasıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, aşı konusunun siyasallaştırılmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Peskov, “Bazı ülkelerde görülmemiş boyutta bir baskı uygulanıyor” dedi.

Peskov, bencilce olarak nitelediği bu girişimlerin başarısız olacağını ifade etti.

Peskov, “En yoksulları da dahil tüm ülkelerin pandemiyi sona erdirebilmesi için, olabildiğince fazla dozda aşı olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın aşı taleplerini karşılamaya çalıştığını belirten Peskov, aşıya ihtiyaç duyan ülkelerin dışarıdan uygulanan baskılarla kendilerinin ilgilenip bir karar alması gerektiğini belirtti.

‘Aşının Avrupa’da onayıyla ilgili çalışmalar devam ediyor’

Sputnik V aşısının Avrupa’da kullanımı için onaylanması sürecinde hangi aşamaya gelindiği sorulan Peskov, “Tüm belgeleri verdik, bu yönde çalışmalar sürüyor” dedi.

Aşının AB’de tanınması noktasında da aşı konusunun siyasallaştırılmasıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en başından beri aşı konusunun siyasallaştırılması ve aşıların dünyaya yayılması meselesinin ‘politikacılar ve provokatörlerin’ aracı haline getirilmesine karşı olduğunu hatırlattı.

Peskov, bu tarz açıklama ve girişimlerin, aşıya yönelik artan talepleri karşılamak için uğraşan Rus bilim insanları ve temsilcilerin çalışmalarını durduramayacağını kaydetti.

Peskov, aşı ile ilgili çalışmalar konusunda Putin’e her gün bilgi verildiğini, Rusya halkının aşılanmasının da kendileri için kesinlikle öncelikli konu olduğunu ekledi.

Aşının AB’de tanınması süreciyle Putin’in ilgilenip ilgilenmediği sorulan Peskov, “Devlet başkanı bu konuyla ilgilenmiyor ve ilgilenemez de. Zira aşının herhangi bir ülkede tanınması ve kullanım için onaylanması süreci, diplomatik temaslar üzerinden değil, uzman yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşiyor” dedi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Washington'un Brezilya'ya Rus Sputnik V aşısını almaması konusunda baskı yaptığını itiraf etmişti.

2020 Yıllık Raporu'nu yayınlayan ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küresel İlişkiler Ofisi'nin (OGA), ABD'nin, Rusya, Küba ve Venezuela da dahil çeşitli ülkelerin Amerika kıtasındaki etkisini azaltmak amacıyla diplomatik ilişkilerini kullandığını belirtmişti.