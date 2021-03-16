Pentagon’dan Rusya’nın Güney Amerika’daki etkisine ilişkin rapor

ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM), Kongre’ye sunduğu Rusya’nın Güney Amerika’daki etkisine ilişkin raporuna askeri etkinin yanı sıra, Russia Today (RT) televizyonun faaliyetini ve Rus koronavirüs aşılarıyla ilgili anlaşmaları dahil etti.

USSOUTHCOM’un verilerine göre, Güney Amerika’nın 31 ülkesinden 17’si, Rusya’dan askeri eğitimi yardımı alıyor. 2015’ten bu yana bu ülkelerin yaklaşık 500 askeri Rusya’da eğitimden geçtiği belirtiliyor. Rus stratejik bombardıman uçaklarının 2008’den bu yana 3 kez bu bölgeyi ziyaret ettiği ifade edilirken Rus savaş gemileri, 9’u geçen yıl olmak üzere 2010’dan bu yana 41 kez bölge ülkelerinin limanlarına giriş yaptı.

Ayrıca Rusya ve Güney Amerika ülkeleri liderlerinin son 10 yılda tam 23 kez karşılıklı ziyarette bulunduğu kaydedildi.

Bölgede faaliyet gösteren Rus medyası da Pentagon’un dikkatini çekti. Rusya etkisinin bir yönü olarak, en az 25 milyon aylık izleyici kitlesine sahip RT Espanol televizyonu gösterildi.

Raporda ayrıca, 2018’den bu yana 'Amerikan askeri işbirliğini çarpıtan' 489 makalenin çıktığı kaydedildi.

Pentagon’u endişelendiren Rus etki alanına koronavirüs aşıları da dahil edildi. Raporda, Güney Amerika’nın 13 ülkesinin Rusya ile aşı anlaşması imzaladığı belirtildi.