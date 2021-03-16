ABD istihbaratı: Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi’nin açıkladığı raporda, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Başka Biden’ın adaylığını ve Demokratik Parti’yi gözden düşürme, Başkan Trump’ın adaylığını destekleme, halkın seçim sürecine olan güvenini zayıflatma ve ABD’deki sosyal ve politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan algı operasyonunu gerçekleştirme emrini verdiğini, bir grup Rus hükümet örgütünün bu operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

“Değerlendirmemize son derece güveniyoruz” denen raporda, “Hepsi Kremlin’in çıkarlarına hizmet eden Rus hükümet yetkilileri ve yardımcıları, ABD’de halkın algısını etkilemek için sürekli çalıştı” diye kaydedildi.

‘Rusya ABD’nin seçim altyapısına sızmaya çalışmadı’

Raporda, “2016’dan farklı olarak Rusya’nın, seçim altyapısına erişim sağlamak için siber alanda sürekli çabalarını görmedik” ifadesine yer verildi.

Diğer ülkelerle ilgili olarak da benzer sonuçlara varıldı. Raporda, hiçbir ülkenin teknik yollarla oy sayımına müdahale etmeye çalışmadığı kaydedildi.

Rusya daha önce seçimlere müdahale ettiği suçlamalarını defalarca reddetmişti.

‘İran, Trump’ın kaybetmesi için çalıştı’

ABD istihbaratı, İran yönetiminin Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesi için kampanya gerçekleştirdiğini ifade etti.

Raporun metninde, “İran’ın, eski Başkan Trump’ın yeniden seçilme şansını, rakibine doğrudan destek vermeden bozmaya, halkın seçim sürecine ve ABD kurumlarına olan güvenini zayıflatmaya, ABD’de nifak tohumları ekmeye ve sosyal gerilimi tırmandırmaya yönelik çok yönlü gizli algı kampanyası yürüttüğünü düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

Böyle bir kampanyayı başlatma emrinin İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney tarafından verildiği ve İran istihbaratı ile silahlı kuvvetler tarafından hayata geçirildiği belirtildi. Raporda ayrıca, Çin'in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

‘Yaptırım uygulanacak’

Raporda, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddia edilen ülkelere karşı yeni yaptırımların uygulanacağı belirtiliyor.

Raporun metninde, “Maliye Bakanı, bu bulguları ve raporu inceledikten sonra, Dışişleri Bakanı, Başsavcı ve İçişleri Bakanı ile işbirliğinde, ABD seçimlerine yabancı müdahale olarak belirlediğimiz faaliyetlerden dolayı uygun yaptırımlar uygulayacak” ifadesine yer verildi.