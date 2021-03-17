ABD Başkanı Biden, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat verdi.

Son günlerde Meksika sınırında yaşanan yasa dışı göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" ifadelerini kullandı.

EXCLUSIVE: @GStephanopoulos presses Pres. Biden on the border crisis.



"Do you have to say quite clearly, 'Don't come'?



Biden: "Yes, I can say quite clearly: Don't come over...Don’t leave your town or city or community." https://t.co/eNhw9ARhzg pic.twitter.com/isbaH4SD5y — ABC News (@ABC) March 16, 2021

Biden, ülkeye gelen 'yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini' söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı" yanıtını verdi.

Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir" dedi.

'Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak'

Biden, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik son dönemde gündeme gelen taciz suçlamalarına değinen Stephanopoulos'un "Biliyorum Cuomo'ya yönelik soruşturmanın sürmesini istiyorsunuz. Bu soruşturma sonunda Cuomo suçlu bulunursa sizce istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli. Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak da" karşılığını verdi.

EXCLUSIVE: @GStephanopoulos on Gov. Andrew Cuomo: "If the investigation confirms the claims of the women, should he resign?"



"Yes," Pres. Biden says. "I think he'll probably end up being prosecuted, too.” https://t.co/a6qfOJ9Byp pic.twitter.com/EiC63wtnUo — ABC News (@ABC) March 17, 2021

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