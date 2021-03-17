Biden dahil dünyanın en meşhur insanlarının Twitter hesaplarını hackleyen 18 yaşındaki genç, 3 yıl hapse mahkum edildi

Floridalı bir genç, geçen yıl şöhretlerin Twitter hesaplarını hackleme yoluyla 118 bin dolarlık Bitcoin çalınmasının da dahil olduğu dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. 18 yaşındaki Graham Ivan Clark, çocuk cezaevinde 3 yıl hapse mahkum edildi.

Geçen yıl Twitter'daki bir güvenlik açığından faydalanarak daha sonra ABD Başkanı seçilen Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi siyasilerle Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates gibi zenginlerin ve Kanye West, Kim Kardashian gibi şöhretlerin hesaplarının hacklenmesi vakasında 18 yaşında bir genç suçlu bulundu.

This guy has now been sentenced: “In a deal with prosecutors, Graham Ivan Clark agreed to serve three years in prison, followed by three years probation.” https://t.co/YRxbE1CfGN — Ankit Panda (@nktpnd) March 16, 2021

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Graham Ivan Clark, Tampa'daki 13. Adliye'de çıkarıldığı mahkemede hackleme yoluyla 118 bin dolarlık Bitcoin çalınmasının da dahil olduğu dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Clark, kriptopara kuruluşlarının da hacklendiği saldırıyla ilgili çocuk cezaevinde 3 yıl hapse mahkum edildi.

The Florida teenager accused of being behind the hack of celebrity #Twitter accounts last year has pleaded guilty in the state's 13th Judicial Circuit Court in Tampa and agreed to serve three years in juvenile prison. #GrahamIvanClark https://t.co/zbxWnUl6tJ — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) March 17, 2021

Temmuz ortasında 40'ın üzerinde doğrulanmış Twitter hesabı hacklenerek dolandırıcılık amacıyla buralardan Bitcoin dağıtımına ve bağışına dair tweetler yayımlanmıştı. Mesajlardaki domaine tıklayanların Bitcoinleri ele geçirilmişti.

Teenage Twitter Bitcoin hacker will spend three years in prison



Graham Ivan Clark, the teenage hacker who authorities accused of being the mastermind behind the infamous Twitter...#bitcoin #hackhttps://t.co/zYjFGelvpb pic.twitter.com/6IMGPiCFZw — CryptoElite v2.9 (@_CryptoElite) March 17, 2021

Ağustosta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 30 suçlamayı kabul etmeyen genci tanıyanlar, çocukken de Minecraft video oyununun kullanıcılarını kandırmanın yollarını bulduğunu anlatmıştı. Daha sonra OGUsers forumunda nadir sosyal medya kullanıcı adlarını satıp takas ederken Twitter ihlalleriyle meşgul diğer hackerlarla bağlantı kurduğu belirtilmişti.

Hacklenenler arasında Apple, Uber, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, ve CoinDesk de yer alıyordu.