ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Savunma Bakanı Austin, Güney Koreli yetkililerle Kuzey Kore'yi görüşecek

İlk yurt dışı seyahatini Japonya'nın başkenti Tokyo'ya düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin yönetiminin 'baskıcı ve agresif' eylemleri olduğunu söyledi. Blinken ile Savunma Bakanı Austin gelecek hafta ise Güney Kore'de de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin üst düzey kabine üyelerinin ilk yurtdışı ziyareti, Çin'e karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak için Pasifik bölgesine oldu. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu temaslarda bulundu.

Blinken burada yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan ile Doğu ve Güney Çin Denizi'nde 'baskıcı ve agresif' eylemlerde bulunduğunu söyledi. Blinken, "Çin istediğini elde etmek için baskıcı ve agresif davrandığında, gerekirse biz de buna karşı koyarız" dedi.

Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde geniş çaplı olarak hak iddia etmesi ABD ve Çin'in gittikçe gerginleşen ilişkilerinde en önemli konu haline gelmiş ve Japonya için ciddi bir güvenlik endişesi oluşturmuştu.

Biden yönetimi, Çin ile mücadeleyi ABD dış politikasının ana parçalarından biri olarak değerlendiriyor. ​​​​​​​ABD, Çin'e karşı Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirme arayışında.

BU kapsamda, Blinken ile Austin, Japonya’dan sonra Güney Kore'de de temaslarda bulunacak. Ziyaretlerin amacı ise Çin ve Kuzey Kore'ye karşı bölgede müttefiklerle olan işbirliğini pekiştirmek.

Blinken dün, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japon mevkidaşları Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Tokyo'da düzenledikleri "2+2 Zirvesi" sonrası, Kuzey Kore'nin nükleer konusunun ele alınma yöntemine ilişkin, "Diplomatik yolların mantıklı olup olmadığına bakılmaksızın ek baskı tedbirlerinin etkili olup olmayacağına bakıyoruz" demişti.

ABD'nin Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine karşı mücadelesinde kararlılık vurgusu yapan Blinken, Pyongyang yönetiminin nükleer programları ve insan hakları ihlalleriyle mücadelede Japon tarafıyla ortak kararlılıkları olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan, Japon ve ABD'li yetkililer toplantıda, "Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına" olan bağlılıklarını yinelerken Pyongyang yönetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymaya çağırmıştı.