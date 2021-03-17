ABD'den Çin ve Hong Konglu 24 yetkiliye yaptırım

ABD, Çin'in Hong Kong için hayata geçirdiği yeni reformlar nedeniyle üst düzey 24 yetkiliye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD, Biden yönetiminin Çin ile gerçekleştireceği görüşmelerin hemen öncesinde, Çin'e yönelik yaptırım listesine 24 yetkiliyi daha ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Hong Kong'da uyguladığı reformların 'demokrasiye ve seçim sistemine zarar verdiği' iddia edildi.

Yaptırmlarda, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu’nun 14 yardımcısı, Hong Kong Ulusal Güvenlik Departmanı, Hong Kong’un Güvenliğini Koruma Ofisi ile Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makau İşleri Ofisinden toplam 24 yetkili hedef alınıyor.

Yaptırıma uğrayan kişiler arasında Çin Komünist Partisinin 25 kişilik liderlik kadrosundan Vang Çın ile Hong Kong'un UHK'deki delegesi Tam Yiu-chung da bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birlikte Güney Kore'ye yapacakları ziyaret öncesinde yaptığı açıklamalarda, Çin’in reform hamlelerinden 'endişe duyduklarını' belirtti.

Yaptırımlar, söz konusu isimlerin ABD'ye seyahatlerini yasaklıyor ve Amerikan finans kurumlarıyla ilişkilerini engelliyor.

Çin yönetimi ise, ABD'nin yaptırımlarının 'Çin'in içişlerine karışmak anlamına geldiğini' söylüyor.

UHK’nin reform kararı

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminin de yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda batı destekli isimlerin faaliyetlerini sınırlandırmasının beklendiğini dile getirmişti.

UHK, 11 Mart’ta yıllık toplantıların son gününde Hong Kong’da seçim sisteminde reform yapılmasına yönelik karar almıştı.

Karar kapsamında Hong Kong’da Baş Yöneticiyi seçen 1200 kişilik Seçim Komisyonunun 1500’e, 70 sandalyeli Hong Kong Yasama Konseyindeki sandalye sayısının 90’a çıkarılacağı duyurulmuştu.