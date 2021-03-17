Biden: Putin yakında ABD seçimlerine müdahalenin bedelini ödeyecek

Rusya’nın ABD’de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etti.

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, ‘Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, “(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını verdi. Biden, gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını verdi.

Biden vows Russia's Putin will 'pay a price' for election meddling: ABC News https://t.co/PQtBRrehMg pic.twitter.com/jrExut9IXO — Reuters (@Reuters) March 17, 2021

​Biden’ın ifadeleri, Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Facebook üzerinden yaptığı ve ABD’nin suçlamalarını mesnetsiz olarak nitelediği açıklamasının ardından geldi. Büyükelçilik, suçlamalarla ilgili bir kanıt sunulmadığını vurguladı.

Üstelik Rus Büyükelçiliği'nden yapılan bu açıklama, Moskova'nın Amerikan iddialarının asılsızlığına vurgu yaptığı ilk açıklama değil. Zira Rus yetkililer, Washington'ın tekrar ettiği bu suçlamaların 'Moskova'yı şeytanlaştırma' ve dikkatleri Amerikan siyasetindeki yolsuzluklardan uzaklaştırma amacı taşıdığına defaatle vurgu yapıyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin 15 sayfalık raporunda, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Başka Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi gözden düşürme, Başkan Trump'ın adaylığını destekleme, halkın seçim sürecine olan güvenini zayıflatma ve ABD'deki sosyal ve politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan algı operasyonunu gerçekleştirme emrini verdiğini, bir grup Rus hükümet kuruluşunun bu operasyonu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

ABD istihbarat raporunu kabul etmediklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu vurgulamıştı.