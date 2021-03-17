Beyaz Saray: Biden'ın Rusya yaklaşımı Trump'tan farklı olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Washington'un Rusya ile ilişkilerde belirleyeceği yeni rota hakkında değerlendirmede bulundu.

Psaki, bugünkü basın toplantısında, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un istişareler için Moskova'ya davet edilmesine ilişkin "İdaremizin Rusya’yla ilişkilere yaklaşımının, önceki idarenin izlediğinden farklı olacağını söyleyebilirim. Başkan, geçen akşam verdiği röportajda bunu vurguladı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de kaygı yaratan konularda açıkça hareket etme niyetinde olduklarını söyleyen sözcü, diğer yandan Washington ve Moskova'nın iş birliği için ortak alanlara sahip olduğuna işaret etti.