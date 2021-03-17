ABD, Navalnıy ile ilgili durum nedeniyle Rusya'ya yönelik ticari yaptırımları genişletecek

ABD Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Washington’un Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ile ilgili durum nedeniyle Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişleteceği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Washington’un Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ile ilgili durum nedeniyle Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişleteceği ifade edildi.

Washington’a göre kısıtlayıcı önlemlerin genişletilmesinin nedeni, ‘kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması’.

Yaptırımlar ulusal güvenlikle ilgili ihracatı etkileyecek. Devlet ve ticari uzay uçuşlarını, sivil havacılığı, Rusya'da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini ve yan kuruluşlarını kapsayan havacılık ve uzay sektörü ile ilgili istisnalar ise 1 Eylül’e kadar yürürlükte kalacak. 1 Eylül’den sonra ulusal güvenlikle bağlantılı olan tüm ürünlerin lisanslaması ile ilgili ‘ret karinesi’ geçerli olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Washington’un Rusya’yı silah ve savunma hizmetlerinin ithalat ve ihracatının yapılması reddedilen ülkeler listesine eklediği belirtilmişti.

Kısıtlayıcı önlemler yarından itibaren yürürlüğe girecek.

ABD ve AB’nin Rusya’yı hedef alan yaptırımları

ABD ve Avrupa Birliği (AB) bu ayın başında Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ABD’nin Rusya’yı savunma teknolojileri ihracatının yapılması reddedilen ülkeler listesine eklediği, uzay sektöründe ise kısmi bir istisnanın uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Navalnıy davası nedeniyle duyurulan yaptırımlar ile ilgili olarak, ABD İhracat-İthalat Bankası dahil olmak üzere ABD hükümeti bünyesindeki finans kuruluşlarının Rusya’ya kredi verilmesinin yasaklandığını da belirtmişti.

AB ilk kez, insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni küresel program kapsamında Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili 4 Rus vatandaşına yaptırım getirildiğini duyurmuş, ardından ABD, ‘biyolojik ve kimyasal silahlar ürettikleri’ gerekçesiyle Rusya’dan 14 kurumun ‘kara listeye’ alındığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlara karşılık verileceğini bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Moskova’ya yönelik yaptırım politikalarının amacına ulaşmadığını ifade etmişti.