Siyah bebek Houston polisi tarafından başından vuruldu, annesi 'oğlum bunu hak etmedi' dedi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde polis, bir soyguncuyu kovalarken benzin istasyonunda 1 yaşındaki siyah Amerikalı bir bebeği başından vurdu. Ağır yaralanan bebeğin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 3 Mart'ta bir soyguncuyla kovalamaca yaşayan polis, benzin istasyonunda açtığı ateşle Legend Smalls adında 1 yaşındaki siyah Amerikalı bir bebeği başından vurdu. Soyguncu ise açılan ateşle öldü.

NBC News'te yer alan habere göre, Houston Emniyet Müdür Yardımcısı Troy Finner, öldürülen şüphelinin Smalls'un arabasına atladığını ve polisin, şüphelinin arabayı kaçırmaya çalıştığını zannettiğini söyledi.

Bebeğin annesi Daisha Smalls, dün olay hakkında avukatı Benjamin Crump ile yaptığı açıklamada "Oğlum bunu hak etmedi" dedi.

Oğlunun durumu hakkında bilgi veren Smalls, "Kafasında hala mermi parçaları var ve yoğun bakımda. Ve sadece bebeğimin güvende olmasını istiyorum... Sadece iyileşmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Smalls'un avukatları, bebeğin 10 günden fazla bir süredir solunum cihazına bağlı olduğunu ve birden fazla nöbet geçirdiğini belirtti.

Verilen bilgiye göre Legend Smalls'un kafatasının bir kısmı, merminin neden olduğu beyin şişmesi nedeniyle çıkarıldı.

Daisha Smalls, şüphelinin zorla arabaya girmeye çalıştığını ve kendisinden arabayı bırakmasını istediği sırada Legend'in içeride olduğunu dile getirdi.

Smalls, "Şahıs arabama atladı ve polis onun hemen arkasındaydı. Ne olduğunu anlamadan arabama ateş ettiler, ben o arada sadece oğlumun hayatını düşündüm" dedi.

Öte yandan yaşananlar hakkında açıkamada bulunan Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, polisin Smallls'ın arabasının kaçırıldığını düşündüğünü kaydetti.

Statement from Chief @ArtAcevedo on March 3 officer-involved shooting at 7931 Southwest Freeway: pic.twitter.com/q2BIZCEk0d — Houston Police (@houstonpolice) March 16, 2021

Acevedo, "Memurlarımızdan biri annenin emniyetinden endişe duyarak kendisine tahsis edilen silahı ateşledi ve şüpheliyi vurarak öldürdü. Ne yazık ki bebek Legend de vuruldu. Olay yerindeki memurlar Legend'e derhal ilk yardımda bulundu" ifadelerini kullandı.

Olayın emniyet teşkilatı içinde ve özel soruşturma birimleri tarafından inceleme alındığı ve ayrıca, kent savcısının da ayrı bir soruşturma yürüttüğü duyuruldu.