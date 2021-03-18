ABD'den Gergerlioğlu ve HDP açıklaması: Türkiye'ye ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı 'Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak' ve 'Türk demokrasisinin altını oymak' olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

We are closely following events in Turkey and are concerned about efforts to dissolve the People's Democratic Party. We call on Turkey to respect freedom of expression in line with its constitution and its international obligations. https://t.co/LY3rk7GQ9W — Ned Price (@StateDeptSpox) March 18, 2021

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.